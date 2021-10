Sir David Amess : la police dispose de plus de temps pour détenir un suspect de meurtre

Les détectives ont obtenu un mandat de détention supplémentaire (Photo : Rex/w8media)

Les détectives ont eu plus de temps pour arrêter le suspect soupçonné du meurtre du député conservateur Sir David Amess.

L’homme de 25 ans, qui a été nommé dans les médias Ali Harbi Ali, a été arrêté immédiatement après l’attaque mortelle de l’église méthodiste Belfairs à Leigh-on-Sea, Essex, vendredi.

La police n’a pas nommé le suspect qui est en état d’arrestation et n’a fait aucun commentaire sur le nom.

Sir David, député de Southend West, est décédé sur les lieux.

La police a déclaré qu’elle ne recherchait aucun autre suspect, bien que des agents aient effectué des perquisitions à trois adresses dans la région de Londres dans le cadre de leur enquête.

Dans une déclaration faisant référence au suspect détenu, Scotland Yard a déclaré: “ Tard vendredi, alors qu’il était en garde à vue, l’homme a ensuite été détenu en vertu de l’article 41 de la loi sur le terrorisme de 2000 et il est maintenant détenu dans un poste de police de Londres.

« Samedi, les détectives ont obtenu un mandat de détention supplémentaire au tribunal de première instance de Westminster, leur permettant de garder l’homme en détention jusqu’au 22 octobre, date d’expiration du mandat. »

Plus: Nouvelles de la criminalité



Une autopsie a eu lieu, mais aucun détail n’a été divulgué.

Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées samedi soir pour une veillée aux chandelles à la mémoire du député conservateur vétéran dans un champ proche de l’endroit où il a été tué lors d’une opération chirurgicale de circonscription.

Les travaillistes et les libéraux-démocrates ont déclaré qu’ils ne présenteraient pas de candidats aux élections partielles pour trouver son successeur.

