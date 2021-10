Sir David Amess : La police du Met déclare le meurtre du député « incident terroriste » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le député conservateur Sir David Amess a été poignardé à mort alors qu’il assistait à une opération chirurgicale de circonscription à Leigh-on Sea, Essex, vendredi. La police du Met a déclaré hier soir que le coup de couteau mortel de Sir David était un « incident terroriste ».

Dans un communiqué, la force a déclaré : « Le coup de couteau mortel à Leigh-on-Sea a été déclaré ce soir comme un incident terroriste, l’enquête étant menée par la police antiterroriste.

«L’enquête est dirigée par le Met’s Counter Terrorism Command, qui travaille en étroite collaboration avec des collègues de l’Unité des opérations spécialisées de la région de l’Est (ERSOU) et de la police d’Essex.

« Le coordonnateur national principal de la police antiterroriste, le sous-commissaire adjoint Dean Haydon a officiellement déclaré l’incident comme étant du terrorisme.

« Les premières enquêtes ont révélé une motivation potentielle liée à l’extrémisme islamiste. »

La police rencontrée a déclaré qu’un Britannique de 25 ans avait été arrêté sur les lieux pour suspicion de meurtre.

L’homme est actuellement en garde à vue dans un poste de police d’Essex.

La force a ajouté que les agents continuent d’effectuer des recherches à deux adresses à Londres.

Ils ont déclaré: «Dans le cadre de l’enquête, des agents effectuent actuellement des perquisitions à deux adresses dans la région de Londres et celles-ci sont en cours.

S’exprimant depuis Downing Street, le Premier ministre a déclaré: « Je pense que la raison pour laquelle les gens sont si choqués et si attristés est avant tout qu’il était l’une des personnes les plus gentilles, les plus gentilles et les plus populaires de la politique.

« Il avait également un bilan exceptionnel en matière d’adoption de lois pour aider les plus vulnérables.

« Nous avons perdu aujourd’hui un excellent fonctionnaire et un ami et collègue très aimé, et nos pensées vont aujourd’hui beaucoup à sa femme, ses enfants et sa famille. »