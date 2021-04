Sir David Attenborough rend hommage à Duke ⋆ .

Sir David Attenborough a rendu hommage au prince Philip (Photo: PA)

Sir David Attenborough s’est souvenu de son ami proche le prince Philip au milieu de la couverture de ses funérailles.

Le duc d’Édimbourg, décédé à l’âge de 99 ans au début du mois, a été largement félicité tout au long de sa vie pour son dévouement à l’environnement et à la conservation – ce à quoi Sir David a également consacré sa carrière.

S’adressant à la BBC, le diffuseur de 95 ans a déclaré à propos du Royal: “ Il était là au début à une époque où la conservation ne signifiait pas grand-chose pour beaucoup de gens. Même dans les années 50 et 60, il l’a vu universellement.

«Le Fonds mondial pour la nature (WWF) devait énormément à sa présence. Lorsqu’il a parlé de conservation, il en a parlé avec passion et savoir.

Il a poursuivi: “ Il était une combinaison extraordinaire d’être formidable et amical. Vous saviez qu’il était là. Il avait une présence incroyable. C’était un exercice d’équilibre extraordinaire entre formalité et informalité.

Le prince Philip avait auparavant été président du World Wild Fund for Nature, parcourant le monde et rencontrant des écologistes dans le cadre de son rôle.

Le prince Philip était connu pour son dévouement à l’environnement (Photo: .)

Le duc avait déjà parlé de son implication dans des causes environnementales en 2011.

S’adressant à Fiona Bruce à l’occasion de son 90e anniversaire, il a déclaré: “ Si nous avons cette diversité extraordinaire sur ce globe, il nous semble terriblement ridicule de la détruire.

“ Toutes ces autres créatures ont le même droit d’exister ici, nous n’avons aucun droit antérieur sur la Terre que quiconque et si elles sont ici, donnons-leur une chance de survivre. ”

Le prince Philip a été inhumé au château de Windsor, avec seulement 30 invités assistant à ses funérailles conformément aux restrictions relatives aux coronavirus.

Piers Morgan a également rendu hommage au prince Philip (Photo: Rex)

Sir David n’est que la dernière célébrité à rendre hommage au prince le jour de ses funérailles.

Piers Morgan a présenté ses condoléances, partageant une photo de la reine alors qu’elle était assise seule pendant la cérémonie.

Y a-t-il déjà eu une image plus déchirante de la reine? La séparation cruelle et la solitude subies par tant de personnes dans cette pandémie, maintenant endurées par la femme la plus célèbre du monde alors qu’elle dit au revoir à son mari de 73 ans. Juste dévastateur. ré??????

(Photo: @ PAâ ?? ©) pic.twitter.com/XVpyG2wXQy – Piers Morgan (@piersmorgan) 17 avril 2021

Il a écrit: “ Y a-t-il déjà eu une image plus déchirante de la reine?

“ La séparation cruelle et la solitude subies par tant de personnes dans cette pandémie, maintenant endurées par les femmes les plus célèbres du monde alors qu’elle dit au revoir à son mari de 73 ans. Juste dévastateur.

Plus: Piers Morgan



Alors que son ancienne co-star de Good Morning Britain, Kate Garraway, a partagé la même photo sur sa propre page Instagram, avec le message: “ Si seule, mon cœur se brise pour elle et tant d’autres qui ont perdu des êtres chers cette année.

“ Montre simplement qui vous êtes la douleur du chagrin et la solitude qui en résulte. #déchirant.’

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: Jacqueline Jossa informe les fans de la nouvelle maison chic avec Dan Osborne alors qu’elle montre des rénovations



PLUS: L’auteur-compositeur-interprète Angel Olsen est aussi gay qu’elle révèle un nouveau partenaire





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();