Sir David Attenborough s’adressera aux dirigeants mondiaux à l’approche de la clôture du sommet du G7

g

7 dirigeants sont confrontés à certaines des décisions les plus importantes de l’histoire de l’humanité alors qu’ils s’attaquent à la crise du changement climatique, a déclaré Sir David Attenborough alors que le sommet de Cornwall tire à sa fin.

L’écologiste s’adressera aux dirigeants réunis à Carbis Bay le dernier jour du sommet alors qu’ils élaboraient des plans pour inverser la perte de biodiversité et financer le développement des infrastructures dans le monde.

Boris Johnson lance également un «fonds pour la planète bleue» de 500 millions de livres sterling pour protéger les océans et la vie marine du monde.

Le Premier ministre tiendra une conférence de presse dimanche après-midi à l’issue d’un rassemblement qui l’a vu se heurter aux dirigeants de l’Union européenne à propos du Brexit.

M. Johnson a menacé de retarder unilatéralement l’imposition de contrôles sur les marchandises traversant la mer d’Irlande vers l’Irlande du Nord pour protester contre la manière dont l’accord qu’il a accepté est mis en œuvre.

LIRE LA SUITE

Le Premier ministre a rencontré le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel en marge du sommet samedi.

Mais M. Johnson a semblé frustré par la façon dont les pourparlers s’étaient déroulés, déclarant: “J’ai parlé à certains de nos amis ici aujourd’hui qui semblent mal comprendre que le Royaume-Uni est un seul pays et un seul territoire.

Le Premier ministre Boris Johnson (à droite) et le président français Emmanuel Macron / PA Wire

“Je pense qu’ils ont juste besoin de se mettre ça dans la tête.”

Le Sunday Telegraph a rapporté que le commentaire pourrait avoir été suscité par ses entretiens avec M. Macron sur l’interdiction d’expédier de la viande réfrigérée de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, qui devrait entrer en vigueur à la fin du mois.

Le journal a déclaré que le Premier ministre avait tenté d’expliquer sa frustration à l’égard du protocole d’Irlande du Nord – la partie de l’accord de divorce sur le Brexit couvrant les arrangements – en demandant à M. Macron ce qu’il ferait si les saucisses de Toulouse ne pouvaient pas être transférées à Paris.

Le président français aurait affirmé que la comparaison n’avait pas fonctionné parce que Paris et Toulouse faisaient tous deux partie du même pays, suggérant à tort que l’Irlande du Nord ne fait pas partie du Royaume-Uni.

M. Johnson envisage de prolonger la période de grâce actuelle sans le consentement de Bruxelles afin de garantir que les saucisses et le hachis puissent continuer à atteindre les magasins d’Irlande du Nord.

Le Premier ministre a déclaré à Sky News qu’il ferait “tout ce qu’il faut”, y compris en utilisant l’article 16 du protocole pour agir sans l’accord de Bruxelles, ce qui déclencherait des représailles de l’UE dans un différend surnommé la “guerre de la saucisse”.

Dans l’affaire principale du dernier jour du sommet, les dirigeants du G7 – le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l’Allemagne et l’Italie – prendront une série d’engagements environnementaux à Carbis Bay.

Sir David livrera un message préenregistré au G7, ainsi qu’à des invités australiens, indiens, sud-coréens et sud-africains, lors d’une session sur le climat et la nature.

Avant la session, il a déclaré : « Le monde naturel d’aujourd’hui est considérablement diminué. C’est indéniable.

« Notre climat se réchauffe rapidement. Cela ne fait aucun doute. Nos sociétés et nos nations sont inégales et c’est tristement évident.

… les décisions que nous prenons cette décennie – en particulier les décisions prises par les nations les plus économiquement avancées – sont les plus importantes de l’histoire de l’humanité

«Mais la question que la science nous oblige à aborder spécifiquement en 2021 est de savoir si, en raison de ces faits entrelacés, nous sommes sur le point de déstabiliser la planète entière?

« Si tel est le cas, alors les décisions que nous prenons cette décennie – en particulier les décisions prises par les nations les plus économiquement avancées – sont les plus importantes de l’histoire de l’humanité. »

Aux intentions environnementales du G7 se mêle une tentative de réaffirmer les valeurs des principales démocraties du monde.

Le plan « reconstruire mieux pour le monde » réunira les pays du G7 pour développer une offre de financement de haute qualité pour les infrastructures vitales, des chemins de fer en Afrique aux parcs éoliens en Asie.

Cette décision fait partie d’une tentative de contrer l’initiative « la ceinture et la route » de Pékin qui a étendu l’influence chinoise dans le monde entier.

La nouvelle approche vise à donner aux pays en développement un accès à des financements plus nombreux, meilleurs et plus rapides, tout en accélérant la transition mondiale vers les énergies renouvelables et les technologies durables.

M. Johnson a déclaré : « Protéger notre planète est la chose la plus importante que nous, en tant que dirigeants, pouvons faire pour notre peuple.

« Il existe une relation directe entre la réduction des émissions, la restauration de la nature, la création d’emplois et la garantie d’une croissance économique à long terme.

« En tant que nations démocratiques, nous avons la responsabilité d’aider les pays en développement à récolter les fruits d’une croissance propre grâce à un système juste et transparent.

Les pays du G7 devraient s’engager à réduire de près de moitié leurs émissions d’ici 2030 par rapport à 2010. Le Royaume-Uni s’est déjà engagé à réduire ses émissions d’au moins 68 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, l’équivalent d’une réduction de 58 % par rapport aux niveaux de 2010.

Les pays définiront les mesures qu’ils prendront pour réduire les émissions de carbone, y compris des mesures telles que la fin de toute utilisation continue de charbon dès que possible, l’arrêt de presque tout soutien gouvernemental direct au secteur de l’énergie fossile à l’étranger et l’élimination progressive des voitures à essence et diesel.

Le G7 adoptera également un pacte pour la nature, visant à stopper et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030, notamment en soutenant l’objectif mondial de conserver ou de protéger au moins 30 % des terres et des océans d’ici la fin de la décennie.

M. Johnson a également lancé le fonds britannique pour la planète bleue, doté de 500 millions de livres sterling pour aider des pays comme le Ghana, l’Indonésie et les États insulaires du Pacifique à lutter contre la pêche non durable, à protéger et à restaurer les écosystèmes côtiers comme les mangroves et les récifs coralliens, et à réduire la pollution marine.

Le fonds fonctionnera pendant au moins cinq ans.