Sir David Cameron ? Lindsay Hoyle défend les honneurs du titre de Premier ministre | Politique | Des nouvelles

Sir Lindsay Hoyle a fait valoir que tous les anciens Premiers ministres britanniques devraient recevoir un titre de chevalier à leur démission. Le président a été grillé sur l’émission Today de BBC Radio 4 à propos de l’inclusion de l’ancien Premier ministre travailliste Sir Tony Blair dans les listes des honneurs du nouvel an. Sir Lindsay a fait valoir que tous les anciens premiers ministres vivants devraient recevoir un titre par respect pour leur service national. Il a nommé David Cameron comme un autre ancien Premier ministre qui méritait d’être fait chevalier.

Sir Lindsay a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je dirais que si vous avez été Premier ministre de ce pays, je pense que le pays devrait reconnaître le service qu’il a rendu. »

Il a ajouté: « Quand vous avez terminé, je pense que c’est le respect que nous accordons à ces premiers ministres.

« Il ne s’agit pas de politique, mais de la position qu’ils ont occupée dans ce pays. »

« C’est à propos de la position et c’est le respect que nous montrons à ces personnes qui ont dirigé ce pays.

« Et je pense que c’est un hommage approprié au travail qu’ils ont effectué.

« Quoi que les gens puissent penser, ce doit être le travail le plus difficile au monde.

« Certainement l’un d’entre eux sinon le plus dur, et je pense à juste titre, que c’est respectueux est la bonne chose à faire.

Le Président a poursuivi: Que ce soit un Tony Blair, quel qu’il soit, je pense qu’il est juste et approprié que ce soit à David Cameron, ils devraient tous se voir offrir ce titre de chevalier lorsqu’ils ont terminé au poste de Premier ministre. »

Les chefs médicaux menant la bataille du Royaume-Uni contre le coronavirus ont également été reconnus dans la liste des honneurs du Nouvel An

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, le CMO adjoint Jonathan Van-Tam, et les CMO du Pays de Galles et de l’Écosse, Frank Atherton et le Dr Gregor Smith, ont été nommés chevaliers.

Il existe également des statuts de dame pour le chef de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, le Dr Jenny Harries – dont l’organisation est responsable du régime de tests du pays – et le Dr June Raine, directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, qui a été fait chevalier sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2019, est élevé au rang de chevalier commandeur de l’ordre du bain.