Sir Frank: Je serai éternellement reconnaissant à Max Mosley

Alors que la Formule 1 moderne ne sait peut-être pas grand-chose sur Max Mosley, la génération plus âgée fait très certainement comme Sir Frank Williams, un homme qui doit beaucoup à l’ancien président de la FIA.

Mosley. qui est décédé cette semaine, a toujours été une figure controversée, mais son amour et sa passion pour le sport automobile étaient purs. Sir Frank se souvient à juste titre de Mosley avec tendresse et respect.

Il a écrit l’hommage suivant:

«C’est avec une grande tristesse que je réfléchis au décès de Max Mosley, âgé de 81 ans. Max a eu un impact profond sur le monde plus large du sport automobile, mais à un niveau personnel a joué un rôle essentiel en aidant à établir les fondations de l’équipe Williams. C’était un homme intelligent et talentueux et sa perte sera profondément ressentie par tous ceux qui l’ont connu.

«J’ai rencontré Max pour la première fois dans les années 1960 lorsqu’il est entré dans le monde du sport automobile en tant que pilote. J’ai préparé sa voiture en Formule 2 et, même s’il n’a jamais été le pilote le plus rapide sur la grille, il a toujours été intelligent au volant.

«Après avoir pris ma retraite de la conduite automobile, j’ai continué à travailler avec Max dans le cadre de son entreprise d’ingénierie de mars, conduisant des voitures de clients au début des années 1970 sous la bannière Frank Williams Racing Cars.

«Je reviendrais sur un châssis de mars après avoir fondé Williams Grand Prix Engineering en 1977, Patrick Nève prenant le premier départ de l’équipe au Grand Prix d’Espagne cette année-là.

«Le décès de Max est particulièrement émouvant pour moi étant donné le rôle qu’il a joué dans les origines de Williams Racing, alors que l’équipe célébrait son 750e Grand Prix le week-end dernier à Monaco.

«Il est juste de dire que l’équipe n’aurait pas réalisé ce qu’elle a accompli sans le soutien que Max a donné à ses débuts, et je lui en serai éternellement reconnaissant.

«Malgré son succès en tant que constructeur de châssis, le sens politique de Max était toujours clair et j’avais toute confiance dans la création de l’Association des constructeurs de Formule 1 (FOCA) en 1974, avec Max, moi-même, Bernie Ecclestone, Colin Chapman, Teddy Mayer, et Ken Tyrrell étant membres fondateurs.

«Cette compétence politique a conduit Max à avoir un impact profond non seulement sur la F1, mais aussi sur le sport automobile et la sécurité routière, dans son rôle de président de la FIA.

«En tant que chef d’équipe, j’ai eu de nombreuses relations avec lui à ce poste et, même si nous n’avons pas toujours été d’accord sur chaque problème, il était toujours prêt à avoir une conversation franche et un échange de vues.

«Il a conduit le sport dans une nouvelle ère au cours de cette période, caractérisée par une sécurité améliorée et une innovation technologique, et pour cela, on se souviendra toujours avec tendresse de lui.

«Mes pensées, ainsi que celles de la famille Williams, vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile.»