Sir Frank Williams, 1942-2021 · Fans de course

Sir Frank Williams, décédé à l’âge de 79 ans, laisse un formidable héritage, ayant fondé l’une des équipes les plus titrées de l’histoire de la Formule 1.

Les dernières saisons de Williams ont peut-être été maigres en termes de résultats, mais elles restent juste derrière Ferrari en termes de succès au championnat des constructeurs, malgré une longueur d’avance de près de deux décennies. Un total de 114 victoires en Grand Prix, dont la majorité ont été remportées lors des grands succès de Williams dans les années 80 et 90, n’est dépassé que par leurs grands rivaux italiens, auxquels s’ajoutent McLaren et Mercedes, cette dernière les ayant dépassés en moins de 12 mois. depuis.

Le parcours du fondateur de l’équipe vers le sport a commencé après avoir été mordu par le virus du sport automobile à l’école et avoir fait de l’auto-stop pour se rendre au Grand Prix de Grande-Bretagne de 1958. Williams a engagé une Austin A35 pour une course à Mallory Park, mais a filé tôt dans des conditions humides, après quoi il est sorti de sa voiture pour rencontrer Jonathan Williams. Le couple a entamé une conversation, est rapidement devenu ami et l’homonyme de Williams l’a ensuite présenté à l’un de ses futurs pilotes, Piers Courage.

Williams a gratté au début des années soixante en tant que combinaison de pilote et de mécanicien, bien que son enthousiasme pour la vitesse signifiait qu’il infligeait souvent un lourd tribut à sa machine. Dans la seconde moitié des années soixante, il faisait de meilleures affaires en achetant et en vendant des pièces que ses concurrents, de sorte que la conduite automobile était de plus en plus secondaire.

La première victoire en F1 est arrivée à domicile. En 1968, Frank Williams Racing Ltd est passé d’une série de blocages à des locaux dédiés à Slough. Après avoir couru avec succès une voiture de Formule 3 pour Courage en tant qu’unique, Williams l’a engagé dans la première d’une série de courses de Formule 2 cette année-là, dans une Brabham qui avait été commandée pour un client qui a ensuite choisi de ne pas l’acheter. La voiture était bleu foncé. Courage n’a pas pu s’engager pour toute la saison car il courait également en Formule 1 pour BRM, donc pour la manche de Monza, Jonathan Williams est intervenu et a gagné, donnant à Williams sa première victoire en tant que participant.

Ils sont passés à la Formule 1 l’année suivante avec un châssis Brabham BT26. Après quelques sorties infructueuses hors championnat et un abandon lors de leurs débuts en championnat du monde à Montjuich Park en Espagne, Courage a apporté de la joie à l’équipe avec une course élégante à la deuxième place à Monaco. Il a répété le résultat plus tard dans l’année à Watkins Glen et a connu plus de succès lors de leurs sorties en F2.

À la fin de l’année, Williams a passé un accord avec Alessandro de Tomaso pour faire fonctionner une de ses voitures, conçue par Gianpaolo Dallara, en 1970. Mais la saison a mal commencé et a pris une tournure terrible à Zandvoort. Courage s’écrase au 23e tour, la voiture s’enflamme et il est tué.

Williams a admis qu’il avait « le cœur brisé » par la mort d’un ami et chauffeur qu’il « adorait ». Néanmoins, il a continué après la tragédie, bien que les années qui ont suivi aient été ardues, remplies de faux départs, de dettes croissantes et de frustrations alors qu’une succession de projets de châssis n’a pas pu démarrer.

Malgré le retour opportun de Jacques Laffite sur le podium au Nurburgring Nordschleife en 1975, les problèmes financiers de Williams devenaient de plus en plus sérieux et il a vendu 60% de l’équipe à Walter Wolf afin de régler ses dettes. Cependant, après une année 1976 malheureuse au cours de laquelle il se sent de plus en plus marginalisé, Williams et sa nouvelle recrue, le designer Patrick Head, vendent le reste de son équipe et recommencent à zéro. Sa nouvelle équipe s’appelait Williams Grand Prix Engineering.

Une marche a été engagée pour le chauffeur payant belge Patrick Neve tout au long de 1977, mais pour 1978, l’équipe a produit sa propre voiture, conçue par Head. Ils ont montré du potentiel dès le départ, Alan Jones se qualifiant 14e pour l’ouverture de la saison et huitième au deuxième tour. Lors de la troisième course à Kyalami, il a terminé quatrième utile en partant de la 18e place sur la grille. Deuxième à Watkins Glen a souligné leur potentiel.

Jones a livré les premiers succès de Williams au championnat Au cours de la seconde moitié de 1979, Jones était le pilote à battre. Williams était passé à deux voitures et Clay Regazzoni a remporté une première victoire populaire pour l’équipe à Silverstone, puis Jones a triomphé dans quatre des six courses restantes. Il a transformé cela en une offre de titre réussie en 1980. Un autre championnat aurait dû suivre en 1981, mais Jones et Reutemann se sont brouillés, et ce dernier a raté sa chance de décrocher le titre à Las Vegas. Keke Rosberg a cependant remporté un autre titre avec l’équipe l’année suivante.

En quelques années, l’équipe de Frank Williams était passée de rien à plusieurs champions du monde. Cependant, après leur succès avec l’omniprésent DFV à aspiration normale de Cosworth, il était devenu clair pour lui que l’équipe avait besoin d’un moteur turbo pour affronter des Ferrari, Brabham et McLaren. Il a conclu un accord avec Honda au début de 1983, mais ce n’est qu’au second semestre de 1985 que l’amélioration des moteurs a fait de Williams à nouveau une force victorieuse régulière. Avec le double champion du monde Nelson Piquet arrivant de Brabham pour rejoindre Nigel Mansell en 1986, la voie était libre pour que Williams revienne à ses jours de championnat.

Mais ils le feraient sans leur fondateur à la barre. De retour d’une séance d’essais au Paul Ricard le 8 mars 1986, Williams a écrasé sa Ford Sierra et a subi de graves blessures à la colonne vertébrale. Une longue période de récupération a suivi, bien qu’il n’ait jamais retrouvé l’usage de ses bras et de ses jambes.

La puissance Honda a ramené Williams au sommet. Son équipe a fait un bon début de saison en son absence et a remporté le championnat des constructeurs. Mais il n’y avait pas de double titre de conte de fées, car Mansell et Piquet ont pris suffisamment de points l’un à l’autre pour qu’Alain Prost reste en lice, et après que le pneu arrière gauche de Mansell a explosé lors de la finale de la saison à Adélaïde, le pilote McLaren a remporté le titre.

L’équipe de Williams était de retour en tête l’année suivante, remportant les deux titres, mais Piquet et Honda sont partis à la fin de l’année. Intrépide, il a conclu un nouvel accord avec Renault pour utiliser leurs moteurs à aspiration normale une fois que les turbos ont été interdits à la fin de 1988. L’embauche astucieuse d’Adrian Newey à partir de mars et le retour de Mansell d’un séjour de deux ans chez Ferrari signifiaient que l’équipe était prête pour un autre titre en 1991. Ils sont tombés de peu, Ayrton Senna et McLaren l’emportant à nouveau.

Mais en 1992, l’équipe de Frank Williams a atteint des niveaux de domination étonnants avec la suspension active FW14B. Lui et son successeur, le FW15C, étaient des sauts technologiques stupéfiants au-delà de ce que l’opposition avait conçu, régulièrement des secondes entières par tour plus rapidement que toute autre chose. Mansell a remporté le titre de 1992 au galop, mais dans des circonstances étranges, lui et son coéquipier Riccardo Patrese étaient partis à la fin de la saison, Williams ayant rechigné face aux exigences de la star britannique. Par conséquent, Prost est entré dans la Williams pour 1993 et ​​a remporté son titre final, accompagné de Damon Hill.

Le temps de Senna dans l’équipe a été tragiquement bref. Pour 1994, Senna a remplacé Prost, mais Williams a fait face à une nouvelle menace car une grande partie de la technologie qu’ils avaient perfectionnée au cours des saisons précédentes a été soudainement interdite. L’introduction du ravitaillement en course a introduit une nouvelle variable tactique qu’ils ont été lents à maîtriser. Puis, à Imola, l’équipe et le monde du sport automobile ont été profondément choqués : Senna a quitté la piste alors qu’il menait le Grand Prix de Saint-Marin et a été tué.

La mort tragique de la plus grande star du sport dans l’une de ses voitures a été amplifiée pour Williams alors que lui et d’autres membres ont été confrontés à une série de poursuites judiciaires à propos de l’accident, qui se sont poursuivies sous une forme ou une autre jusqu’en 2005. Williams a été acquitté ; à ce jour, les voitures de l’équipe portent des logos en hommage à Senna. Ils ont ajouté un autre titre des constructeurs en 1994, bien que Hill ait raté le titre des pilotes à la suite d’une collision controversée avec Michael Schumacher. En 1996, alors qu’il se dirigeait vers le titre, Hill comme Mansell a découvert le côté non sentimental de Williams, alors qu’on lui montrait la porte.

La saison 1997 a vu le succès de championnat le plus récent pour Williams à ce jour. Jacques Villeneuve a résisté à une attaque tardive de Schumacher pour décrocher la couronne. Mais avec le départ de Newey pour McLaren et Renault quittant le sport, la forme de l’équipe a diminué au cours des années suivantes. Néanmoins, Williams avait déjà pris des dispositions pour l’avenir, signant en 1997 un accord pour utiliser les moteurs BMW de 2000.

La fille Claire a dirigé l’équipe de 2012 jusqu’à sa vente l’année dernière. Le partenariat a commencé de manière prometteuse. Initialement lourds, les moteurs Munich se sont rapidement révélés étonnamment puissants et, en 2001, Williams a mis fin à ses quatre ans d’attente pour une victoire. Juan Pablo Montoya a émergé comme un prétendant au titre en 2003, mais un changement controversé à la mi-saison de la réglementation des pneus a forcé le fournisseur de Williams, Michelin, à apporter des changements qui ont joué en faveur de Ferrari, ses rivaux chaussés par Bridgestone. Alors que Schumacher et Ferrari ont étendu leur domination l’année suivante, BMW a commencé à chercher ailleurs et a finalement acheté l’équipe Sauber.

Cela a marqué la fin pour Williams en tant qu’équipe d’usine, et dans les années qui ont suivi, ils ont rarement retrouvé leurs sommets compétitifs. Ils ont néanmoins introduit plusieurs grands noms dans le sport, dont Nico Rosberg, Valtteri Bottas et, dernièrement, George Russell, qui est sur le point de rejoindre Lewis Hamilton chez Mercedes l’année prochaine. Bien que Pastor Maldonado, qui a apporté des sommes importantes du Venezuela à l’équipe à partir de 2011, ne soit pas compté parmi eux, il a néanmoins remporté la dernière victoire de Williams à ce jour sur le Circuit de Catalunya il y a neuf ans.

Cette année-là, Williams cède le contrôle quotidien de son équipe à sa fille Claire. En 2013, l’épouse de Williams, Virginia, est décédée après avoir reçu un diagnostic de cancer trois ans plus tôt. Elle a aidé à financer ses premières incursions dans la course automobile et a écrit un récit des conséquences de l’accident qui l’a paralysé dans son livre de 1991 A Different Kind of Life.

Après une période infructueuse et confrontée à des défis financiers croissants amplifiés par la pandémie de 2020, l’équipe a été vendue aux propriétaires actuels Dorilton Capital au début de l’année dernière. ses nouveaux propriétaires ont judicieusement choisi de laisser en place un nom qui, pour les fans de Formule 1 des années 80 et 90, était associé à certaines des voitures les plus réussies et les plus dominantes du sport jamais vues.

Sir Frank Williams, 79 ans, est décédé le 28 novembre 2021 et laisse dans le deuil ses enfants Jonathan, Claire et Jaime.

