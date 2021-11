Sir Frank Williams est décédé paisiblement aujourd’hui

Sir Frank Williams – le Team Principal de Formule 1 le plus ancien jamais vu – est décédé à l’âge de 79 ans.

La famille a publié la déclaration suivante :

« C’est avec une grande tristesse qu’au nom de la famille Williams, l’équipe peut confirmer le décès de Sir Frank Williams CBE, fondateur et ancien directeur d’équipe de Williams Racing, à l’âge de 79 ans.

« Après avoir été hospitalisé vendredi, Sir Frank est décédé paisiblement ce matin entouré de sa famille.

«Aujourd’hui, nous rendons hommage à notre figure de proue bien-aimée et inspirante. Frank va beaucoup nous manquer. Nous demandons à tous les amis et collègues de respecter les souhaits de confidentialité de la famille Williams pour le moment.

«Pour ceux qui souhaitent rendre hommage, nous demandons que des dons soient faits à la place des cadeaux à la Spinal Injuries Association. Les détails du service commémoratif suivront en temps voulu. »

L’équipe Williams a remporté sept titres de pilotes de F1 et neuf championnats de constructeurs

Jost Capito, directeur de l’équipe Willliams, a déclaré : « L’équipe Williams Racing est vraiment attristée par le décès de notre fondateur Sir Frank Williams. Sir Frank était une légende et une icône de notre sport. Son décès marque la fin d’une ère pour notre équipe et pour le sport de la Formule 1.

« Il était unique en son genre et un véritable pionnier. Malgré l’adversité considérable dans sa vie, il a mené notre équipe à 16 championnats du monde, faisant de nous l’une des équipes les plus titrées de l’histoire du sport.

« Ses valeurs, notamment l’intégrité, le travail d’équipe et une indépendance et une détermination farouches, restent la philosophie de base de notre équipe et sont son héritage, tout comme le nom de famille Williams sous lequel nous courons fièrement. Nos pensées vont à la famille Williams en cette période difficile. »

Sir Frank a été directeur d’équipe pendant 50 ans jusqu’en 2019, avec un succès modeste à ses débuts dans le sport, mais une fois qu’il a fait équipe avec Patrick Head, l’équipe Williams a remporté sept titres de pilotes de F1 et neuf championnats de constructeurs. Diriger la F1 pendant un certain temps comme Mercedes le fait aujourd’hui.

La famille Williams – y compris sa fille Claire qui dirigeait l’équipe depuis 2013 – a mis fin à son incroyable voyage en F1 plus tôt cette année, en vendant à Dorilton Capital.

Sir Frank a subi une blessure à la moelle épinière dans un accident de voiture en 1986 qui l’a maintenu en fauteuil roulant et a passé un certain temps à l’hôpital en 2016 pour se remettre d’une pneumonie et a cessé d’assister aux courses de Grand Prix.

Rapport en cours…

RIP Sir Frank Williams. Quelle triste nouvelle 😔 Une énorme perte pour notre sport et notre équipe. Ce fut un honneur de représenter votre nom sur la scène mondiale et nous continuerons à pousser fort pour ramener l’équipe sur la grille 💙 pic.twitter.com/4UKiU3CzB4 – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 28 novembre 2021

pic.twitter.com/k6gfuXdIun — JohnnyCecottoSr.🇻🇪Pa’lante Venezuela…!!! (@johnnycecotto1) 28 novembre 2021

Un homme gentil, drôle et déterminé qui a créé un énorme héritage dans notre sport. Une journée vraiment triste pour nous tous, merci de m’avoir fait me sentir vraiment bienvenu dans le paddock de @F1 dès le premier jour ! Mes pensées vont à la famille et à l’équipe Williams. RIP Sir Frank pic.twitter.com/91yM0GdJqi – billywhizz (@BillyMonger) 28 novembre 2021

Nous savions tous que cela arriverait le plus tôt possible… mais quelle ténacité !

Frank Williams, Sir Frank, un exemple de courage et de détermination, est décédé.

Qu’il repose en paix.

Photo : Montréal 1985, Frank avec son alter ego Patrick Head. pic.twitter.com/pTBPmKkygs — Paul-Henri Cahier (@F1Photo) 28 novembre 2021

Nous avons perdu un véritable héros de notre sport et une inspiration pour tant d’autres. Sir Frank a non seulement créé un héritage spécial en F1, mais a montré le pouvoir de la détermination humaine pour surmonter une énorme adversité. Pensées à sa famille et à l’équipe Williams. pic.twitter.com/oVD73NkSKu – Zak Brown (@ZBrownCEO) 28 novembre 2021

pic.twitter.com/MsOEE5gx2n – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 28 novembre 2021

Au revoir Sir Frank Williams

Quel honneur ce fut d’avoir partagé quelques conversations avec vous au fil des ans. #rip #légende https://t.co/yi6SGZBAhv — Romain Grosjean (@RGrosjean) 28 novembre 2021

Un hommage à Sir Frank Williams. – McLaren (@McLarenF1) 28 novembre 2021

Une légende est passée. Il n’y avait pas beaucoup de gens qui étaient plus inspirants que Frank Williams. Ses connaissances ont porté le sport que nous aimons tous à un niveau supérieur. Condoléances à tous et Franck, repose en paix. pic.twitter.com/T2ooHOf98H – Giedo van der Garde (@GvanderGarde) 28 novembre 2021

Une vraie légende @F1 et @WilliamsRacing et l’un des plus grands. Repose en paix.#F1 #Formule1 pic.twitter.com/VTHhu2o4Jd – Circuit Yas Marina (@ymcofficial) 28 novembre 2021

C’est un jour triste pour notre sport, Frank Williams restera dans les mémoires comme l’un des héros et des icônes de la #F1.

Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille, en particulier sa fille, Claire Williams. #RIP🙏 pic.twitter.com/vSs7MUIUFO – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 28 novembre 2021

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Sir Frank Williams, un véritable pionnier de notre sport. Nous souhaitons transmettre nos condoléances à sa famille, ses amis et l’équipe Williams Racing. pic.twitter.com/uo7fMA4Kxq – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 28 novembre 2021

Suite à la triste nouvelle du décès de Sir Frank Williams, Laurent Rossi, PDG d’Alpine a déclaré : Aujourd’hui, nous avons perdu une légende du sport. Le nom de Sir Frank Williams restera à jamais gravé dans l’histoire de la Formule 1 et une inspiration pour nous tous. (1/4) pic.twitter.com/58MWQw4Ub7 – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 28 novembre 2021

S’IL VOUS PLAÎT N’HÉSITEZ PAS À PAYER VOS RESPECTS À UNE LÉGENDE DE F1 – SIR FRANK WILLIAMS – CI-DESSOUS :