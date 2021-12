Sir Frank Williams honoré par la Formule 1 à Djeddah

Presque oubliée au lendemain d’un scandaleux Grand Prix d’Arabie saoudite, la Formule 1 s’est réunie dimanche en hommage à Sir Frank Williams, le fondateur très apprécié et inspirant de l’équipe portant son nom, décédé le week-end dernier.

Peu avant la course de dimanche à Djeddah, les pilotes et chefs d’équipe ont été rejoints par le PDG de la F1 Stefano Domenicali et le président de la FIA Jean Todt pour observer une minute de silence à sa mémoire, se tenant en cercle autour d’une image de lui sur la grille alors que les pilotes plaçaient leurs casques. par terre. Cela a été suivi d’applaudissements.

Sir Frank Williams est décédé dimanche dernier à l’âge de 79 ans.

Une voiture Williams FW07, conduite au titre mondial par Alan Jones en 1980, a effectué un tour d’honneur sur le circuit de la Corniche de Jeddah. Damon Hill, qui a remporté le titre mondial avec Williams en 1996, l’a conduit – photo ci-dessus

Après la course, des hommages visuels à Williams devaient être placés sur le podium avec l’équipe Williams invitée à se joindre.

Williams a emmené son équipe de course automobile d’un entrepôt de tapis vide au sommet de la F1, supervisant 114 victoires et 16 titres combinés de pilotes et de constructeurs.

L’équipe a remporté deux championnats des constructeurs consécutifs et Keke Rosberg a été champion en 82.

L’inspirateur Williams est passé de vendeur itinérant à chef d’équipe le plus ancien de l’histoire du sport, et il a été fait chevalier en 1999.

La F1 s’unit pour un moment de réflexion tranquille pour se remémorer une légende de notre sport. ?? Maintenant, allons là-bas et organisons une course qui aurait plu à Sir Frank. pic.twitter.com/9x4RYpAH5S – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 5 décembre 2021

Les pilotes ont rendu hommage à Williams sur leurs voitures ce week-end.

« Je me souviendrai de Frank avec de bons souvenirs », a déclaré le pilote Williams George Russell, qui rejoindra Mercedes l’année prochaine. « C’était un être humain si formidable et tellement aimé de tout le monde dans l’équipe et de la communauté au sens large de la Formule 1 … Il sera toujours une légende. »

Russell remplace Valtteri Bottas, qui a remporté neuf podiums pour Williams de 2013 à 2016 avant de rejoindre Mercedes après la retraite soudaine de Nico Rosberg après son titre mondial.

« Frank, je m’en souviendrai définitivement en tant qu’ami, en tant que personnage qui a motivé beaucoup de gens. Toute l’usine courait pour Frank parce que c’était sa passion », a déclaré Bottas. « Il m’a donné l’opportunité d’entrer en Formule 1. Sans Frank et sans lui qui me donne cette opportunité de me montrer, je ne serais pas assis à ce siège en ce moment.

Le succès de Williams était d’autant plus remarquable qu’il a subi un horrible accident de voiture en France qui l’a laissé avec des blessures si graves que les médecins ont envisagé d’éteindre son appareil de survie.

Mais sa femme, Virginia, a ordonné que son mari soit maintenu en vie et sa détermination et son courage lui ont permis de continuer à poursuivre sa passion sportive, bien qu’à partir d’un fauteuil roulant à cause d’une fracture vertébrale.

Il a pris du recul en 2013, année du décès de sa femme, permettant à sa fille Claire de devenir directrice adjointe de l’équipe jusqu’à ce que l’équipe Williams soit vendue en septembre de l’année dernière après avoir été dans la famille pendant 739 courses.

Se souvenir d’un grand homme, Sir Frank Williams 💙 pic.twitter.com/6V5U06G6k7 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 5 décembre 2021