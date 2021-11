Sir Frank Williams le dernier des grands garagistes

Sir Frank Williams a emmené son équipe de course automobile d’un entrepôt de tapis vide au sommet de la Formule 1, supervisant 114 victoires, un total de 16 championnats du monde de pilotes et de constructeurs, tout en devenant le patron d’équipe le plus ancien de l’histoire du sport.

L’histoire de Williams est rendue encore plus extraordinaire par l’horrible accident de voiture qu’il a subi en France et qui l’a laissé avec des blessures si dévastatrices que les médecins ont envisagé d’éteindre son appareil de survie.

Mais sa femme Virginia a ordonné que son mari soit maintenu en vie et sa détermination et son courage – caractéristiques qui ont personnifié sa carrière – lui ont permis de continuer avec l’amour de sa vie, bien que dans les limites d’un fauteuil roulant.

Il resterait dans son rôle de directeur de l’équipe Williams pendant encore 34 ans avant que la plus grande équipe familiale de F1 ne soit vendue à un groupe d’investissement américain en août pour 136 millions de livres sterling.

Francis Owen Garbett Williams est né à South Shields le 16 avril 1942 d’un officier de la RAF et d’une directrice. Formé au St Joseph’s College, un pensionnat privé à Dumfries, c’est là qu’il est devenu obsédé par les voitures après une balade dans une Jaguar XK150.

Un commis voyageur de jour

Williams a réalisé ses ambitions de course ce week-end et, à seulement 24 ans, il a lancé sa propre équipe, Frank Williams Racing Cars.

Quatre ans plus tard, ils participaient à la Formule 2 et, avec son colocataire et ami le plus proche Piers Courage au volant, Williams est passé à la F1 en 1969 avec une Brabham d’occasion.

Mais la tragédie a frappé au Grand Prix des Pays-Bas 1970.

Courage a quitté la piste, une de ses roues avant a heurté son casque et sa voiture a pris feu. La mort brutale de Courage dans une voiture portant son nom a dévasté Williams. En faillite et avec des dettes croissantes, il vendit à contrecœur 60 % de son équipe à Walter Wolf en 1975.

Mais Williams n’a pas été fait pour être un conducteur de siège arrière et, désespéré pour l’indépendance, il a rompu les liens avec l’homme d’affaires canadien.

Le double acte avec Sir Frank et Patrick Head allait entrer dans l’histoire du Grand Prix

L’un des « garagistes » d’origine – qui a affronté la puissance des grandes équipes de constructeurs dans les années 70 et 80 – qui comprenait également Colin Chapman et Ken Tyrell.

Williams s’est installé dans un ancien entrepôt de tapis à Didcot, dans l’Oxfordshire, et a engagé un jeune ingénieur prometteur du nom de Patrick Head. Le double acte allait marquer l’histoire du Grand Prix.

Avec des financements saoudiens – notamment de la chaîne hôtelière Albilad appartenant à Mohammed Ben Laden, le père d’Oussama Ben Laden – et l’embauche du pilote australien Alan Jones, Williams Grand Prix Engineering est devenu un tour de force.

Au Grand Prix de Grande-Bretagne 1979, Jones a enregistré la première pole position de Williams avant que son coéquipier Clay Regazzoni ne remporte la première victoire de l’équipe un jour plus tard.

En 1980, Jones a offert à Williams son premier titre. L’équipe a également remporté deux championnats des constructeurs consécutifs, tandis que Keke Rosberg a été sacré champion des pilotes en 1982. Mais, en 1986, la vie de Williams allait changer à jamais.

Sir Frank : J’étais en retard pour un avion pour lequel je n’avais pas besoin d’être en retard

Après un essai sur le circuit Paul Ricard en mars, Williams s’est lancé dans une course de 98 milles vers l’aéroport de Nice dans une Ford Sierra de location. Traversant les routes venteuses à grande vitesse, Williams a perdu le contrôle et la voiture s’est retrouvée sur son toit après une chute de 2,5 mètres dans un champ.

Le passager de Williams, le directeur marketing de l’équipe Peter Windsor, s’en est tiré avec des blessures mineures. Mais Williams a subi une fracture vertébrale qui le laisserait dans le fauteuil roulant pour le reste de sa vie.

« J’étais en retard pour un avion pour lequel je n’avais pas besoin d’être en retard car j’avais confondu l’heure française avec l’heure anglaise », expliqua Williams plusieurs années plus tard.

« Les routes étaient très cahoteuses, la voiture de location n’était pas la meilleure au monde, et tout d’un coup j’étais hors de la route la tête en bas et le cou cassé.

«C’était très injuste pour ma famille, en particulier ma femme, à cause de la façon dont ma situation a changé. Avec le recul, c’était une chose négligente et égoïste à faire. La vie a continué et j’ai pu continuer, mais cela a été un handicap au vrai sens du terme.

Malgré ses blessures qui ont changé sa vie, Williams était de retour à la tête de son équipe en neuf mois. Au cours des 11 années qui ont suivi, cinq autres championnats de pilotes – dont ceux de Nigel Mansell et Damon Hill – ainsi que sept titres de constructeurs ont suivi.

Frank n’a jamais parlé à personne de l’accident d’Ayrton

Mais il y aurait plus de chagrin pour Williams quand Ayrton Senna a été tué lors de sa troisième course pour l’équipe britannique au Grand Prix de Saint-Marin 1994.

S’adressant à l’agence de presse PA à l’occasion du 25e anniversaire de la mort du Brésilien, la fille de Williams, Claire, a déclaré : « Frank n’en a jamais parlé à personne. Mais vous pouvez voir la douleur dans ses yeux chaque fois qu’il pense à l’accident.

« Dans le film Williams (sorti en 2017), il y a une scène où Frank est aux funérailles d’Ayrton, et je n’ai jamais vu mon père ressembler à ça. Il y a une réplique extraordinaire où on lui demande comment il s’est senti ce jour-là, et il dit simplement : « Loin d’être bien ».

« Je pense que cela dit tout. Je suis sûr qu’il s’est senti loin d’être bien pendant de très nombreuses années, et encore aujourd’hui, il ne veut pas parler de lui.

Williams a été fait chevalier en 1999, mais son équipe n’a jamais été en mesure de reproduire son apogée des années 1980 et 1990. Il a pris du recul en 2013, année du décès de sa femme, permettant à Claire d’assumer la gestion quotidienne de l’équipe.

Williams a combattu la pneumonie en 2016, mais il est un habitué du paddock depuis plusieurs années.

Et, lors du Grand Prix d’Italie à Monza, un chapitre sportif historique a été clôturé lorsque la famille Williams a disputé sa 739e et dernière course après avoir vendu à Dorilton Capital.

« Frank est en Formule 1 depuis bien plus longtemps que la plupart des gens de ce paddock », a déclaré Claire. « Mon père laisse un héritage incroyable à ce sport. Nous nous en souviendrons toujours et nous en serons toujours fiers. »

Williams, dont le décès a été annoncé dimanche, avait 79 ans. Il laisse dans le deuil ses trois enfants, ses fils Jonathan et Jamie et sa fille Claire, et ses petits-enfants Ralph et Nathaniel.

Sir Frank Williams était l’une des personnes les plus aimables que j’ai eu le plaisir de rencontrer dans ce sport. Ce qu’il a réalisé est quelque chose de vraiment spécial. Jusqu’à ses derniers jours, je sais qu’il est resté un coureur et un combattant dans l’âme. Son héritage vivra pour toujours. pic.twitter.com/NDIwIvzZCl – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 28 novembre 2021

Aujourd’hui, la Formule 1 perd un morceau de son histoire. J’ai souvent été proche de courir pour votre équipe et cela aurait été une belle expérience de travailler avec vous. Ciao Frank. #FranKwilliams pic.twitter.com/9YWgb7nvfi – Giancarlo Fisichella (@OfficialFisico) 28 novembre 2021

Mes sentiments précisément. Il nous a fait berner à plusieurs reprises. Mais malheur à l’homme qui a sous-estimé Sir Frank. Détermination et ténacité personnifiées. Il a mérité son repos éternel 100 fois sur #f1 #RIPSirFrankWilliams https://t.co/pP3aO9CG8C – Damon Hill (@HillF1) 28 novembre 2021

RIP Sir Frank Williams – votre nom vivra toujours dans la voie des stands… 🙏 pic.twitter.com/YWsefAWudZ – Mark Blundell (@markblundellf1) 28 novembre 2021

Un souvenir poignant Flashback sur le moment où Lewis Hamilton a emmené Sir Frank Williams sur un tour chaud autour de son bien-aimé Silverstone pic.twitter.com/tAChZOnHyN – Formule 1 (@F1) 28 novembre 2021