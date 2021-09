Sir Geoff Hurst révèle sa «plus grande préoccupation» à propos de West Ham après la fenêtre de transfert alors que Stuart Pearce rejette les craintes de profondeur de l’équipe

in

Sir Geoff Hurst admet qu’il est préoccupé par la force de l’équipe de West Ham United cette saison, bien que Stuart Pearce ait insisté sur le fait que le club a bien recruté cet été.

Après avoir terminé à la sixième place la saison dernière en Premier League, les Hammers se disputeront désormais la chance de soulever un trophée européen pour la première fois depuis 1965.

West Ham a bien commencé, mais la profondeur de son équipe pourrait être une préoccupation

Hurst, qui fait partie de l’équipe victorieuse de la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, craint que les six matchs de phase de groupes supplémentaires ne soient un obstacle plutôt qu’une aide pour l’équipe de David Moyes.

Après avoir perdu Felipe Anderson et Fabian Balbeuna cet été, Moyes et son équipe d’entraîneurs ont parcouru le monde à la recherche des bons remplaçants et ont dûment recruté quatre joueurs de qualité de la première équipe.

Alphonse Areola, Kurt Zouma, Nikola Vlasic et Alex Kral sont tous arrivés au London Stadium avant la date limite des transferts, mais Hurst craint que ces quatre-là ne suffisent pas.

Il a déclaré à Breakfast: “Je pense qu’il sera assez difficile d’être assez honnête avec vous, d’essayer la Premier League et de jouer ces matchs difficiles de Ligue Europa un jeudi soir.

La légende de West Ham, Hurst, n’est pas convaincue de la force en profondeur des Hammers

«Je ne suis pas sûr que nous ayons une équipe suffisamment forte, c’est donc un souci.

« La plus grande préoccupation est bien sûr que nous maintenons toujours notre importance en Premier League. Nous ne voulons pas aller à l’étranger, jouer ces matchs et devoir revenir pour affronter des équipes de Premier League difficiles ce week-end.

“Cela pourrait avoir un impact global sur nos résultats, donc je préférerais personnellement, avoir un très bon parcours en coupe que de jouer en Ligue Europa.

«Ce n’est que mon opinion personnelle, une course en FA Cup et un match à Wembley – pour moi en tant que fan, je préférerais ça.

“Mais ce n’est que moi, personnellement.”

Vlasic est arrivé du CSKA Moscou après que le club a tenté de faire atterrir Jesse Lingard

Depuis que Sébastien Haller est parti pour l’Ajax lors du mercato de janvier, les Hammers n’ont pas réussi à recruter un attaquant senior reconnu pour remplacer l’international ivoirien.

Bien que Michail Antonio soit devenu l’un des attaquants les plus redoutés de l’élite, son bilan de blessures concernera les fans de West Ham.

Andriy Yarmolenko, Jesse Lingard et Jarrod Bowen ont tous été déployés en tant que faux numéro neuf du club la saison dernière, mais le directeur adjoint Pearce reste confiant dans les nouvelles recrues.

“Ce n’a pas été une fenêtre de transfert facile”, a déclaré Pearce. « Dave a travaillé très dur pour essayer d’avoir les bons joueurs.

Signatures estivales à West Ham – 20/21

Les Hammers ont pris leur temps, mais ont amené des joueurs au stade de Londres

Alphonse Aréole (PSG) – Prêt

Kurt Zouma (Chelsea) – 29 800 000 £

Nikola Vlasic (CSKA Moscou) – 26 800 000 £

Alex Kral (Spartak Moscou) – Prêt

«Je pense qu’un peu, c’est que nous sommes en quelque sorte victimes de notre propre succès, si vous voulez. Le niveau des joueurs doit être suffisamment bon pour que nous pensions faire partie de notre équipe première. Nous ne voulons pas recruter des joueurs de l’équipe.

« Il a fallu du temps pour que quelques-uns franchissent la ligne, nous sommes satisfaits des joueurs que nous avons achetés, quatre joueurs nous ont rejoints.

« Ils ont également tous le bon âge ; nous avons de l’amélioration devant nous, alors nous espérons juste qu’ils vont donner un coup de pouce à l’équipe.

