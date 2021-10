Sir Geoff Hurst se réjouit de la résurgence de Tammy Abraham et espère que l’ancien attaquant de Chelsea pourra « défier » Harry Kane pour la place en Angleterre

L’ancien attaquant de Chelsea Tammy Abraham a plus que répondu aux attentes de Gareth Southgate lorsqu’il a débuté pour les Three Lions contre Andorre le week-end dernier.

Abraham a connu un excellent début de vie dans son nouveau club Roma, marquant quatre buts en dix apparitions pour l’équipe italienne depuis son départ de l’ouest de Londres l’été dernier.

Abraham a fait son retour dans l’équipe d’Angleterre le week-end dernier

Et le joueur de 24 ans a montré ce nouveau souffle de confiance dans le match de samedi, marquant le troisième but de l’Angleterre à la 59e minute.

Il est bien sûr encore peu probable que la signature estivale de Jose Mourinho commence avant Harry Kane pour le match de qualification de la Coupe du monde de ce soir contre la Hongrie.

Mais la montée en forme de l’attaquant n’a pas seulement attiré l’attention et les éloges du manager anglais Southgate.

S’adressant à talkSPORT, la légende anglaise Sir Geoff Hurst a tenu à exprimer à quel point il a été impressionné par Abraham depuis son retour dans l’équipe d’Angleterre.

L’attaquant de la Roma a marqué son premier but pour son pays depuis son premier en novembre 2019

« Une fois que vous avez un but à votre actif, cela vous donne beaucoup plus de confiance, et plus vous êtes confiant en tant que joueur, mieux vous jouez », a expliqué Sir Geoff en parlant du but d’Abraham. « C’est super à voir. »

Le héros de la Coupe du monde a poursuivi en disant qu’il était également ravi de voir d’autres « qui ne sont pas nécessairement des habitués » briller contre Andorre, faisant allusion à des personnalités comme Jadon Sancho et Jesse Lingard.

« La force et la profondeur de l’équipe d’Angleterre sont fantastiques, les meilleures que nous ayons vues depuis longtemps ».

Et Sir Geoff a donné à Hawksbee et Baker ses réflexions sur la façon dont la concurrence féroce pour les places dans l’équipe forcera les partants réguliers de l’Angleterre à travailler plus dur.

GETTY

Geoff Hurst avant la finale de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre

Abraham et Kane ne sont pas étrangers à s’affronter

Il a ajouté: « Pour Tammy, c’est un objectif à son actif et maintenant il va passer à autre chose et continuer à s’améliorer et, espérons-le, donner à notre ami de Tottenham, Harry Kane, un peu de défi, dont vous avez évidemment toujours besoin. »

Tout comme le reste du pays, l’ex-Anglais a déclaré qu’il regardait les éliminatoires de la Coupe du monde restants avec « un grand optimisme ».

Et étant donné que cette rude compétition pour les places dans le onze de départ devrait aider les Trois Lions dans leur préparation pour le Qatar, c’est une période excitante pour être un fan de l’Angleterre.

Vous pouvez écouter Angleterre vs Hongrie en direct du stade de Wembley sur talkSPORT ce soir à partir de 19h.

