Sir Jackie Stewart a estimé que la Formule 1 « avait besoin d’un changement » par rapport à la domination de Mercedes

Sir Jackie Stewart a accueilli Max Verstappen en tant que champion du monde après avoir estimé que la Formule 1 « avait besoin d’un changement » au sommet.

Pour la première fois depuis qu’il a été détrôné par Nico Rosberg en 2016, Lewis Hamilton va se retrouver à essayer de reconquérir le titre Pilotes la saison prochaine plutôt que de le défendre.

Et avec Verstappen appartenant à Red Bull, cela signifie également qu’un pilote non-Mercedes porte la couronne pour la première fois depuis Sebastian Vettel en 2013 – également aux couleurs de l’équipe senior appartenant au géant autrichien des boissons énergisantes.

Ce fut une saison passionnante qui a captivé la communauté de la F1 et l’a également transcendée, avec beaucoup de ceux qui ne regardent généralement pas le sport à l’écoute de cette finale incroyable et finalement controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Non seulement Stewart, trois fois ancien champion du monde, pense que tout a été géré correctement par le directeur de course Michael Masi – contrairement au point de vue de Mercedes – il pense qu’un nouveau champion était nécessaire pour donner un nouvel élan à la Formule 1.

« Le grand public et aussi la communauté des courses avaient besoin de changement », a déclaré Stewart, le champion du monde en 1969, 1971 et 1973, lors d’une interview avec Motorsport.com.

« Mercedes-Benz a dominé le sport pendant tant d’années, donc c’était agréable de voir une autre équipe lui en donner pour son argent.

« Red Bull était la seule équipe capable de le faire, même si j’étais également ravi de voir Ferrari revenir sur le podium à la fin de la saison. »

Stewart pense également que cette année ne sera pas le dernier titre pour Verstappen, étant convaincu par le vieil adage selon lequel le premier est toujours le plus difficile à gagner – en particulier pour un individu ou une équipe prédestiné au succès, comme l’histoire l’a montré.

« Au moins, je me sens comme ça, oui », a déclaré l’Ecossais de 82 ans, qui s’est retiré de la Formule 1 en tant que champion du monde en 1973 avant de revenir 24 ans plus tard en tant que propriétaire d’équipe – avec Stewart Racing, qui était le précurseur de ce qui est maintenant Red Bull.

« Une fois que vous avez remporté votre premier championnat, vous avez en fait fait quelque chose que vous ne pensiez pas possible.

« Et quand vous en avez un dans votre poche, cela vous procure également paix et détente. Je pourrais au moins remporter mes deuxième et troisième titres de manière plus confortable.

« Après le troisième titre, bien sûr, j’ai arrêté immédiatement. J’avais décidé cela à l’avance, mais c’était bien de dire adieu à la victoire. Je ne suis jamais revenu après ça.