Sir Jackie Stewart n’est pas d’accord que le sport automobile se bat pour rester pertinent

Le triple champion du monde de Formule 1 Sir Jackie Stewart pense que le sport automobile est à l’avant-garde de la recherche de futures sources d’énergie.

C’est un sujet qui continue d’être débattu alors que les fabricants du monde entier s’adaptent pour assurer leur propre avenir.

Actuellement, de gros efforts sont consacrés au développement de la technologie électrique et des carburants à zéro carbone, forçant la main des séries de sport automobile comme la Formule 1 à s’assurer qu’elles ne sont pas laissées pour compte par les temps qui changent.

Mais Stewart ne croit pas que ce sera jamais le cas, affirmant que le sport automobile est la « forme d’ingénierie la plus avancée au monde ».

“Pas grand-chose”, a-t-il déclaré à Robb Report lorsqu’on lui a demandé si le sport automobile devait changer pour rester pertinent.

« C’est la forme d’ingénierie la plus avancée que je connaisse dans le monde. »

Cela étant dit, Stewart reconnaît la nécessité pour le sport automobile de s’adapter en termes de futures sources d’énergie.

Actuellement, les moteurs hybrides de Formule 1 sont les plus efficaces au monde, bien que les nouvelles unités de puissance, qui devraient arriver en 2025, soient destinées à être moins chères et plus axées sur les connaissances électriques.

Ces moteurs fonctionneront également, on l’espère, avec des biocarburants entièrement durables.

Cependant, Stewart ne voit pas l’électricité comme une source d’énergie viable pour l’avenir.

« Bien sûr, nous devons agir non seulement pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations futures en matière d’énergie », a-t-il déclaré.

« Il n’y aura peut-être que deux ou trois formes d’énergie, pas électrique d’ailleurs, d’autres formes d’énergie, qui pourraient même inclure l’énergie nucléaire.

“Ce que nous devons avoir, c’est une énergie qui sera capable de faire perdurer le moteur actuel de la Formule 1. Nous pourrions nous retrouver avec un moteur plus petit avec encore plus de puissance, et toujours respectueux de l’environnement.

« La Formule 1 est toujours l’exemple de résolution de problèmes le plus rapide au monde, même au-delà de l’aérospatiale.

« Les courses ont parfois lieu à une semaine d’intervalle, et il peut y avoir jusqu’à six changements majeurs d’un Grand Prix à l’autre. La vitesse de changement en Formule 1 est extraordinaire.

L’association caritative de Stewart Race Against Dementia, inspirée par le combat de sa femme contre la maladie, utilise la Formule 1 comme exemple dans son travail avec McLaren et Red Bull dans le but de trouver un remède.

Et Stewart a déclaré que le même défi peut être vu dans la tâche de trouver de futures sources d’énergie.

« Ma femme, très malheureusement, souffre de démence. J’ai lancé une organisation caritative appelée Race Against Dementia et j’utilise la Formule 1 comme exemple », a-t-il expliqué.

« Nous prenons de jeunes docteurs des meilleures universités et les emmenons chez McLaren et Red Bull pour voir comment ils résolvent les problèmes à une vitesse que le monde médical ne sait tout simplement pas encore faire.

« Nous les amenons à accélérer leurs connaissances et, espérons-le, un jour, à trouver un remède et une médecine préventive.

« C’est le même défi en ce qui concerne l’énergie, le monde dans lequel nous vivons et tout ce qui se passe. Tout le monde doit tirer son propre poids d’une manière plus forte qu’il ne l’a jamais fait auparavant.