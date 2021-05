Sir Jackie Stewart: Red Bull “ pas de match pour Mercedes ”

Interrogé sur son pronostic pour le Grand Prix de Monaco, Sir Jackie Stewart pense que le Red Bull n’est «définitivement pas à la hauteur de la Mercedes».

Red Bull est devenu favori pour la cinquième manche de la campagne 2021, notamment parce que le circuit autour des rues de Monte Carlo leur conviendra probablement plus que la plupart des pistes dans ce qui se transforme en une bataille d’une saison avec Mercedes.

Le multiple champion du monde britannique de Stewart et son compagnon chevalier, Lewis Hamilton, a remporté trois fois celui de Max Verstappen une fois cette année et mène le Néerlandais de 14 points au classement du championnat du monde.

Bien que l’Ecossais ait un immense respect pour le talent de Verstappen, il pense que Hamilton détient les as à Monaco principalement à cause de sa voiture – qu’il considère toujours comme la crème de la crème, même si Red Bull a réduit l’écart.

“Je pense que Verstappen est peut-être le pilote qui fait le tour de Monaco rapidement, mais la Mercedes-Benz est toujours la meilleure voiture sur la piste avec un énorme avantage pour le pilote – et c’est sa force”, Stewart, Champion du Monde en 1969, 1971 et 1973 , a déclaré au podcast F1 Nation.

«Que ce soit Lewis, qui je pense est le pilote numéro un de cette équipe sans aucun doute. [Valtteri] Bottas je pense que c’est très bon mais il n’est rien dans la même classe [as Hamilton]. Mais la voiture est si bonne qu’il [Bottas] en fait peut être un concurrent et pourrait même gagner la course.

«Mais je pense que Lewis conduit mieux qu’il n’a jamais piloté et il connaît très bien Monaco maintenant.

«Lewis conduit depuis très longtemps. C’est un senior, vraiment, dans les alignements de Grand Prix, si vous regardez les faits de sa carrière.

«Je pense que Verstappen pourrait être une menace sérieuse pour lui parce qu’il conduit très agressivement. C’est un pilote de course de haut niveau, mais la voiture n’est certainement pas à la hauteur de la Mercedes.

L’Ecossais de 81 ans est synonyme de Monaco dans les années 1960 et 1970 lorsqu’il a remporté la course emblématique à trois reprises – et le considère toujours comme «le joyau de la Formule 1».

Interrogé sur ce qu’il faut pour réussir à Monaco, il a répondu: «Ne conduisez pas trop vite. Vous ne pouvez jamais trop conduire à Monaco. C’est un circuit très exigeant, on ne peut pas faire d’erreurs.

«Votre concentration doit être absolument correcte. Vous devez avoir une position de départ décente.

«C’est toujours le plus glamour, le plus coloré, le plus excitant [race]. »

