Lewis Hamilton est un “garçon chanceux” d’avoir terminé deuxième du Grand Prix de Hongrie, a déclaré la légende de la F1, Sir Jackie Stewart.

Malgré une qualification en pole position, la course d’Hamilton a connu un départ horrible puisqu’il s’est retrouvé à la dernière place après une ouverture chaotique.

Hamilton a couru comme un vrai champion en Hongrie

Mais le septuple champion du monde s’est battu avec brio pour franchir la ligne d’arrivée en troisième position. Le pilote alpin Esteban Ocon a remporté une victoire surprise à Mogyorod.

Cependant, Hamilton a remporté 18 points au championnat en remplaçant Sebastian Vettel en deuxième position en raison de l’incapacité d’un délégué technique de la FIA à extraire un échantillon de carburant suffisant du véhicule allemand. Aston Martin fait appel de la décision.

“C’était une course très inhabituelle, ce n’était guère représentatif de ce qui aurait été le cas dans des circonstances normales”, a déclaré Stewart à talkSPORT Breakfast.

« C’était formidable de voir comment Renault (Alpine) a remporté la victoire qu’ils attendaient depuis trop longtemps.

Ocon a remporté sa première victoire en Grand Prix

« Je pense que Lewis a eu beaucoup de chance de terminer deuxième dans ces circonstances, mais Mercedes fait du bon travail et il la conduit extrêmement bien.

“L’équipe Aston Martin doit vraiment souffrir de sa deuxième place et du podium à sa disqualification.”

Hamilton est désormais en tête du championnat des pilotes, devançant son rival Max Verstappen, qui n’a pu réussir qu’une neuvième place.

La course au titre de F1 semble prête à aller jusqu’au bout et la rivalité entre les deux hommes s’est débordée à plusieurs reprises.

Hamilton et Verstappen sont prêts à repousser de nombreuses limites pour s’imposer

Hamilton a été hué en Hongrie pour sa conduite lente dans la voie des stands avec Verstappen derrière lui en Q3, tandis que les deux se sont heurtés lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois dernier.

Stewart s’inquiète des “libertés prises” par les conducteurs, faisant référence à l’incident entre Hamilton et Verstappen à Silverstone.

“L’incident de Lewis avec Verstappen a été très perturbant pour moi”, a ajouté Stewart. « Franchement, si cela avait été à mon époque et bien après ma journée, Verstappen aurait été tué.

“La piste de course a été rendue si sûre, les zones de dégagement si grandes et les structures qu’il [Verstappen] s’est finalement arrêté et même alors, les forces g étaient énormes. Je pense que c’était un excellent exemple de ce que Silverstone a fait pour rendre la piste plus sûre.

«Cependant, les gens prennent plus de libertés aujourd’hui qu’avant parce que les sanctions ne sont pas si lourdes… maintenant c’est tellement sûr que je pense que les gens prennent trop de risques.

« Les premiers tours à Silverstone en étaient un bon exemple car je pense que les deux pilotes étaient en surconduite, en particulier quand on pense que ce n’est que le début de la course.

“Nous devons réexaminer cela et, malheureusement, il faut parfois une grande, grande action ou même une vie pour en arriver à une réelle compréhension.”