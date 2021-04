Sir Kenny Dalglish conseille à Liverpool de battre le Real Madrid et Chelsea sur la voie du succès en Ligue des champions alors qu’il rêve de plus de gloire à Istanbul

Sir Kenny Dalglish a soutenu Liverpool pour atteindre la finale de la Ligue des champions et revenir sur les lieux de l’un de leurs plus grands moments.

Les Reds sont en quart de finale de la compétition et affronteront le Real Madrid pour une place dans les quatre derniers.

Dalglish a incité Liverpool à revenir en finale de la Ligue des champions à Istanbul – scène de leur célèbre retour en 2005

S’ils peuvent aller jusqu’au bout et atteindre la finale, cela signifiera beaucoup pour le club, notamment en raison du lieu où il se déroulera.

Le match se jouera au stade Ataturk d’Istanbul, l’endroit même où ils ont remporté la Ligue des champions en 2005 lors de leur mémorable victoire contre l’AC Milan où ils étaient 3-0 à un moment donné.

En rejoignant le petit-déjeuner talkSPORT jeudi, Dalglish a déclaré: «[Liverpool] sont toujours une menace. C’est toujours une équipe dont on peut être fière et qui peut aller partout. Ils sont toujours en quarts de finale de la Ligue des champions.

«Quand le tirage au sort est sorti, quand avez-vous déjà été heureux de dessiner le Real Madrid? Vous étiez heureux de dessiner le Real Madrid parce que vous avez raté le Bayern Munich et Man City. Ces deux-là s’entendent s’ils atteignent la demi-finale.

Dalglish est un héros de Liverpool, marquant 172 buts en 515 matchs et a déclaré à talkSPORT que le club pouvait encore avoir du succès cette saison

«S’ils peuvent battre le Real Madrid, ils peuvent aller jusqu’en finale. La finale se trouve juste à l’un des plus grands moments de l’histoire de Liverpool au stade Attaturk d’Istanbul.

Lorsqu’on lui a demandé si Chelsea pouvait être une menace en demi-finale s’ils progressaient, Dalglish était de bonne humeur et a évoqué un souvenir que la plupart des Blues tiennent à oublier.

«Chelsea est venu nous battre à Anfield. [Thomas] Tuchel a fait un excellent travail avec eux. Il a fait une belle course.

« Nous les battrons en demi-finale comme avant avec Luis Garcia qui les a frappés », a-t-il plaisanté en référence au match controversé de 2005.

Liverpool a connu des difficultés en Premier League cette saison et se retrouve bien en retard.

Leurs espoirs de conserver le titre ont pris fin il y a quelque temps et font face à un défi difficile pour revenir dans le top quatre.

L’équipe de Klopp a énormément lutté dans sa tentative de conserver sa couronne de Premier League Malgré la victoire du RB Leipzig, Andy Goldstein pense que Liverpool est le « Willy Wonka » de la Ligue des champions de cette année et que les équipes les verront comme leur « ticket d’or ».

«Les fans nous manquent car ils font monter les joueurs et obtiennent le soutien total des fans. Nous leur avons toujours rendu un grand hommage et à juste titre et à quel point ils ont joué un rôle important dans le succès que nous avons eu », a ajouté Dalglish.

«L’équipe visiteuse en profite également car il n’y a personne là-bas pour encourager Liverpool et ils pensent qu’ils sont meilleurs qu’ils ne le sont en réalité.

«Je ne pense pas que ce qui s’est passé défensivement aussi, avoir quatre ou cinq blessures aux défenseurs centraux a aidé. Cela a un peu déstabilisé l’équipe.

«Deux joueurs du milieu de terrain qui étaient assez dominants dans ce domaine, Jordan revenant dans les quatre derniers et jouant 20 mètres en arrière.

«Les passes qu’ils frappaient n’étaient pas aussi incisives qu’avant. Ils n’étaient pas à 20 mètres en arrière pour briser l’adversaire.