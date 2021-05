Sir Kenny Dalglish rejoint NEM pour s’aventurer dans l’espace NFT

Sir Kenny Dalglish, ancien footballeur et manager considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, a rejoint l’engouement NFT grâce à un partenariat avec la société blockchain NEM. La société a d’abord divulgué cette nouvelle via un tweet le 21 mai, notant que ce partenariat verrait Sir Dalglish lancer ses premiers objets de collection sur NEM. Dans une annonce ultérieure, NEM a déclaré qu’il envisageait de sortir l’objet de collection en juillet 2021, ce qui permettra aux fans de football de posséder des morceaux d’histoire du sport.

Selon l’annonce, les NFT seront alimentés par la blockchain Symbol de NEM et comprendront des objets de collection numériques Sir Dalglish, qui est une légende bien-aimée dans l’histoire du Liverpool FC, car il a remporté de nombreux trophées à l’équipe à la fois en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Il serait le seul entraîneur sous la supervision duquel Liverpool a remporté le doublé en championnat et en coupe en 1985.

Expliquant la décision de se lancer dans ce voyage avec Sir Dalglish, NEM a noté qu’il cherchait à connecter les fans avec les stars du sport, surtout maintenant que la pandémie COVID-19 empêche les mouvements et les associations physiques étroites. Grâce à Symbol, NEM pense qu’il peut perturber l’économie des créateurs de musique, de sport et d’art. En tant que tel, c’est le début d’une entreprise durable qui permettra aux fans d’acheter des souvenirs, des objets de collection, des œuvres numériques et d’autres pièces uniques via une interface intuitive et transparente.

La naissance d’une nouvelle économie symbolique

Commentant ce développement, Mike Sotirakos, directeur général de NEM Software, a déclaré que Symbol offre aux athlètes la possibilité de partager leurs histoires directement via une plate-forme de collection de nouvelle génération. Il a ajouté que la blockchain permet à NEM de rapprocher les créateurs et les consommateurs pour promouvoir l’accès et l’inclusion à une toute nouvelle économie à jetons.

Heureux de rejoindre l’espace NFT, a déclaré Sir Dalglish, les NFT offrent aux fans la possibilité de collecter des moments uniques de la carrière de leurs joueurs préférés. Il a ajouté qu’ils offrent aux athlètes une nouvelle façon de récompenser les fans ardents.

Selon NEM, Symbol est la prochaine étape menant à l’adoption massive de la technologie blockchain. Expliquant pourquoi il est si optimiste quant à sa technologie, NEM a déclaré que Symbol permet une frappe efficace des actifs numériques, intégrant ainsi la blockchain dans la vie quotidienne des gens. La société a ajouté que Symbol numérise et symbolise également les articles primés pour faciliter le juste échange de valeur.