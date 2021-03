Sir Lewis Hamilton apprendra cette année s’il est «  prêt à s’arrêter  »

Sir Lewis Hamilton a laissé entendre que la retraite faisait partie de ses pensées, affirmant que cette saison lui dirait «si je suis prêt à arrêter ou non».

À l’heure actuelle, le septuple champion du monde ne pense pas qu’il décidera de quitter fin 2021, indépendamment d’un huitième titre de pilote record à venir.

Mais ses propos lors de la conférence de presse de la FIA avant le Grand Prix de Bahreïn suggèrent qu’il n’est en aucun cas certain que Hamilton prolongera sa carrière de 15 ans en F1 en une 16e saison.

Le Britannique de 36 ans a signé un nouvel accord d’un an avec Mercedes une fois que les négociations ont finalement eu lieu avec le directeur de l’équipe et copropriétaire Toto Wolff, après avoir été retardé lorsque Hamilton a contracté COVID-19 entre les deux courses à Bahreïn à la fin de la saison dernière.

Il a également insisté, comme il l’a déjà fait, sur le fait que fixer une nouvelle marque pour les victoires au championnat ne serait pas nécessairement le signal de la retraite – et ne renoncerait pas non plus à la couronne qu’il détient exclusivement depuis 2017.

«La position dans laquelle je me trouve n’a rien à voir avec le fait que nous gagnons ou non le championnat», a déclaré Hamilton. «Je n’abandonne pas quand les choses se compliquent.

«Je voulais un contrat d’un an et oui, j’ai dit à Toto que ce serait bien que lorsque nous travaillerons ensemble sur l’avenir, nous en parlions bien avant janvier.

«Je suis pleinement engagé dans ce sport. J’adore ce que je fais. Je suis arrivé plus excité que je ne l’ai fait depuis longtemps. Nous allons avoir une grande bataille d’une manière ou d’une autre et c’est ce que j’ai toujours aimé.

«Dans la position actuelle dans laquelle je suis, je ne pense pas que ce soit la fin. Bien sûr, nous avons ces [regulation] les changements qui se produisent l’année prochaine qui sont passionnants.

«Je pense que cela pourrait être la saison la plus excitante à ce jour. Nous avons de nouvelles équipes, de nouveaux formats et c’est plus proche.

«Je n’ai pas l’impression d’être à la fin, mais dans les huit prochains mois, je vais savoir si je suis prêt à arrêter ou non. Je ne pense pas que je le ferai personnellement, mais on ne sait jamais.

Le défi pourrait être encore plus grand pour Mercedes et Hamilton cette année en raison de la menace renouvelée de Red Bull, qui semblait avoir l’avantage sur les champions du monde lors des tests de pré-saison.

«C’est extrêmement excitant pour nous en tant qu’équipe», a ajouté Hamilton. «Nous ne sommes actuellement pas les plus rapides et les [it’s] comment nous allons nous unir pour arriver là où nous voulons être et je suis tellement excité pour ce défi.

«Je pense que ce sera formidable pour les fans et j’adore la collaboration avec les hommes et les femmes de mon équipe pour atteindre notre objectif commun.»

