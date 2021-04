Sir Lewis Hamilton soupçonne Red Bull «  pourrait être beaucoup plus en avance  »

Sir Lewis Hamilton est enthousiasmé par la perspective d’une bataille de la saison avec Red Bull, mais craint toujours qu’ils ne puissent se retirer.

Après des tests de pré-saison remplis de difficultés pour Mercedes et de points positifs pour Red Bull, il y avait un optimisme discret sur le fait que Mercedes, sept fois double championne, pourrait se battre cette saison.

Et c’est exactement le scénario qui s’est déroulé lors de la course d’ouverture à Bahreïn. Max Verstappen a remporté la pole pour Red Bull, près de quatre dixièmes d’avance sur Hamilton, mais le jour de la course, Mercedes a réussi à mettre Hamilton en tête de la stratégie des stands, le Britannique sur le point de retenir son rival pour remporter la victoire à la fin d’une palpitante bataille.

Tout comme les fans, Hamilton en veut plus tout au long de la saison, mais craint que Red Bull puisse réellement aller beaucoup plus loin.

« Je pense que c’est quelque chose que tous les fans veulent depuis longtemps », a-t-il déclaré aux journalistes après le GP de Bahreïn.

«Bien sûr, ce n’est qu’une course, donc nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve en termes de [how the season will unfold].

«Avec le rythme qu’ils ont, ils pourraient être beaucoup plus en avance, mais nous allons travailler aussi dur que possible pour essayer de rester proches dans cette bataille.

«J’espère beaucoup d’autres courses de ce genre avec Max et Valtteri [Bottas], il y a un long chemin à parcourir. 22 [races] – merde! Je serai gris à la fin de ça! «

Verstappen a également déclaré que la position de Red Bull en termes de rythme n’était pas encore tout à fait claire malgré son impressionnante performance à Bahreïn.

«C’était génial, mais comme Lewis l’a dit, il est encore un peu difficile de dire où nous en sommes exactement», a-t-il expliqué.

«Mais, encore une fois, c’est aussi une très longue saison, donc je suppose que nous saurons juste à temps comment ça va se passer.

Vient ensuite le Grand Prix du Made in Italy et d’Emilia Romagna à Imola. Le lieu emblématique est revenu au calendrier de la Formule 1 en 2020, Hamilton remportant la victoire devant Bottas dans ce qui était un doublé pour Mercedes.

