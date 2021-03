Sir Lewis Hamilton voit une étape positive, mais Red Bull mène

Sir Lewis Hamilton pense que Mercedes s’est améliorée depuis les tests de pré-saison, mais estime que Red Bull est toujours en tête du peloton.

Mercedes est sortie des essais de pré-saison avec des inquiétudes sur la W12, une «petite diva» qui s’avérait très difficile à contrôler en raison d’un manque de stabilité.

Et bien que Hamilton soit toujours à la recherche d’une meilleure stabilité, un problème provoqué par la nouvelle réglementation aérodynamique, il était d’accord avec le consensus général après les FP1 et FP2 à Bahreïn selon lequel Mercedes a fait un pas en avant depuis les tests.

«Je fais définitivement», a-t-il déclaré à Sky F1.

«À l’approche de ce week-end, nous avons fait beaucoup de travail au cours de la semaine dernière, et je pense que nous avons fait un pas en avant, mais il nous reste encore beaucoup à faire.

«Avec des pneus et des appuis réduits, l’équilibre mondial vient de changer et ce n’était pas là où nous le voulions. Ce week-end, ça a l’air mieux, mais toujours pas parfait.

«Nous travaillons donc aussi dur que possible, nous avons des gens formidables qui travaillent en arrière-plan, je sais que nous avons encore une côte à gravir, mais nous restons positifs.

Max Verstappen de Red Bull a dominé les FP1 et FP2 lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, bien qu’à la fin de la séance de l’après-midi, Hamilton était en P3, à 0,235 seconde de Verstappen.

Lando Norris était un finisseur P2 surprise pour McLaren alors qu’il se situait à un dixième de Verstappen en FP2.

Et maintenant, Hamilton est impatient de voir les données sur les longues courses, ce qui le rapproche de Verstappen et de lui pour les temps au tour moyens. Mais le Britannique s’attend toujours à ce que Red Bull soit l’équipe leader à Bahreïn.

« Nous pensions que Red Bull serait aussi rapide qu’eux, sinon plus rapide, donc nous savons qu’ils sont en tête pour le moment », a déclaré Hamilton.

«McLaren a fière allure et c’est formidable de les voir franchir le pas, il sera intéressant de voir à quel point les longs runs sont.»

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Des vents plus forts sont prévus pour samedi sur le circuit, et ils pourraient alors tourner à 180 degrés pour la course, histoire de rendre les conditions encore plus délicates pour les équipes à gérer.

Hamilton a déclaré que ce serait un facteur que toutes les équipes seraient obligées de gérer, mais en raison des problèmes de stabilité qui pèsent toujours sur la W12, des vents plus forts qui changent également de direction auraient un impact assez lourd sur Mercedes.

« Ce n’est pas génial pour nous, étant donné que l’arrière est instable tel quel », a-t-il confirmé.

«Mais tout le monde, j’en suis sûr, sera dans le même bateau, certains plus et d’autres moins.

«Mais pour que les gens qui regardent essaient de comprendre, c’est à peu près lorsque vous approchez d’un virage et que l’arrière bouge, et que vous essayez de trouver ce point de basculement, mais le point de basculement était plus éloigné avec plus d’appui sur la voiture, maintenant il tombe beaucoup plus vite que la normale.

«Et naturellement, les performances que nous avons perdues sur les pneus cette année n’aident pas, mais nous travaillerons ce soir et essayerons de trouver un moyen.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!