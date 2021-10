Sir Michael Caine dit qu’il prend sa retraite d’acteur après son prochain rôle

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Sir Michael Caine a déclaré qu’il se retirait d’agir après son prochain film et a rapidement brisé le cœur de tout le monde.

L’acteur légendaire a parlé de sa santé et de sa nouvelle carrière d’écrivain, admettant que son prochain film, Best Sellers, sera très probablement son dernier film.

« J’ai eu cette partie alcoolique et, assez curieusement, cela s’est avéré être ma dernière partie, vraiment », a-t-il déclaré. « Parce que je n’ai pas travaillé depuis deux ans et que j’ai un problème de colonne vertébrale qui affecte mes jambes donc je ne peux pas très bien marcher.

«Et j’ai également écrit un livre – quelques livres – qui ont été publiés et ont eu du succès. Je ne suis plus acteur maintenant, je suis écrivain, ce qui est bien car, en tant qu’acteur, il faut se lever à six heures et demie du matin et aller dans un studio.

« Un écrivain, vous commencez à écrire sans quitter le lit ! »

Interrogé sur Kermode et Mayo’s Film Review pour préciser si Best Sellers sera son dernier film, Sir Michael a poursuivi: « Je pense que ce serait, oui.

«Il n’y a eu aucune offre, évidemment, depuis deux ans, parce que personne n’a fait de films que je voudrais faire.

Sir Michael a déclaré que son prochain film serait probablement sa dernière partie (Photo: WireImage)

« Aussi j’ai 88 ans ! Il n’y a pas exactement de scripts où l’homme principal a 88 ans ! Tu sais?’

Malgré les commentaires de Sir Michael, The Wrap a confirmé à ses représentants qu’il « ne prenait pas complètement sa retraite ».

Voilà en espérant !

Best Sellers met en vedette Sir Michael aux côtés d’Aubrey Plaza et de Scott Speedman, et suit un auteur à la retraite grincheux qui se lance à contrecœur dans une dernière tournée de livres pour aider un jeune éditeur.

Commençant sa carrière dans les années 1940, Sir Michael est devenu l’un des acteurs les plus aimés de Grande-Bretagne, jouant dans The Italian Job, Educating Rita, la trilogie Dark Knight et Kingsman.

Plus tôt cette année, la star a crédité ses petits-enfants de lui avoir donné un « nouveau souffle », affirmant qu’il voulait passer plus de temps avec eux.

Il a sa fille aînée Dominique, 65 ans, avec sa première épouse, Patricia Haines, et Natasha, 48 ans, avec sa deuxième épouse, Shakira Baksh, ainsi que trois petits-enfants.

Parlant de sa « nouvelle vision de la vie », l’acteur oscarisé a expliqué que sa famille était le point culminant de sa vie.

« J’ai décidé de vivre un peu plus longtemps, j’ai réduit ma consommation d’alcool et j’ai une nouvelle vision de la vie. Je pensais que je n’allais pas avoir de petits-enfants, et tout à coup j’en ai trois », a-t-il déclaré au magazine Candis.

Plus : Michael Caine



«Ils sont ma fontaine de jouvence et m’ont donné une nouvelle vie sans aucun souci ni problème. Je suis complètement fou et ma femme aussi.

« J’ai eu des moments forts dans ma vie, j’ai remporté deux Oscars et reçu le titre de chevalier, et je pensais qu’on ne pouvait pas faire mieux que ça, mais j’ai eu mes petits-enfants, ce qui est mieux que n’importe quoi.’

Metro.co.uk a contacté les représentants de Sir Michael Caine pour commentaires.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Brian Cox de Succession soutient les acteurs non handicapés jouant des rôles handicapés : « C’est du jeu d’acteur, c’est un métier »



PLUS : Rami Malek a enregistré des tirs à la tête dans des boîtes à pizza tout en travaillant comme livreur pour obtenir des auditions d’acteur

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();