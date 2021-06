Sir Mo Farah insiste sur le fait qu’il ne prend PAS sa retraite après le chagrin des Jeux olympiques de Tokyo 2020: “Je sais que je peux faire plus

in

Sir Mo Farah a confirmé à talkSPORT qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite après son chagrin aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le quadruple champion olympique n’est peut-être pas aux Jeux du mois prochain, mais il insiste sur le fait qu’il n’a “pas encore fini” et a révélé qu’il voulait mettre fin à sa carrière avec “quelque chose d’énorme”.

Farah a été abasourdi alors que son rêve des Jeux olympiques de Tokyo a été brisé

Malheureusement pour Sir Mo, cet exploit “massif” ne sera pas au Japon cette année – et il est peu probable qu’il le soit à d’autres Jeux olympiques – après qu’il n’a pas réussi à se qualifier pour l’équipe GB.

Farah sera une absence significative pour la Grande-Bretagne aux Jeux du mois prochain après que ses espoirs de qualification se soient évanouis lors d’une tentative anti-climatique de 10 000 m vendredi.

Le coureur de fond avait 19 secondes de retard sur le temps nécessaire pour faire partie de l’équipe GB et ne défendra pas le titre qu’il a remporté en 2012 et 2016.

À 38 ans, il semble que la légende britannique de l’athlétisme – qui a également remporté le 5 000 m à Londres et à Rio – ait raté l’occasion d’un chant du cygne en carrière aux Jeux olympiques.

Par la suite, Farah a déclaré qu’il envisagerait sa carrière, seulement pour que son entraîneur Gary Lough insiste sur le fait qu'”il n’y avait aucun moyen” que cela se produise.

Et, dans une interview ouverte, honnête et crue avec l’animateur de talkSPORT Jim White, Farah lui-même a confirmé lundi qu’il ne raccroche pas ses pointes.

Farah a raté une place dans l’équipe GB pour les Jeux de Tokyo de 19 secondes

« En ce moment de ma carrière, j’ai l’impression que je n’ai pas encore fini », a-t-il déclaré.

«Je sais que je peux le faire et je ne le finirai pas comme ça.

«Je veux terminer avec quelque chose d’énorme. Bien qu’évidemment rien ne sera aussi grand que les Jeux olympiques, je veux revenir et faire quelque chose de grand.

« C’est ce qui fait de nous des champions. Vous devez continuer, vous devez franchir de nombreux obstacles et vous devez continuer.

« Pour le moment, c’est difficile, mais je vais continuer. Vous reverrez ce sourire.

Vous pouviez entendre la crudité de sa voix alors que Sir Mo repensait à cette déception.

Il a dit qu’il n’y avait aucune excuse pour son temps lent qui l’a vu rater une place dans l’équipe GB.

Et il a admis qu’il ne méritait pas une place sur la liste s’il ne pouvait pas rivaliser avec les meilleurs sur la piste de Tokyo – comme il l’avait fait lorsqu’il a remporté les doubles médailles d’or à Londres et à Rio.

Farah a remporté la double médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio, quatre ans après avoir fait la même chose à Londres

Réfléchissant au résultat choc de vendredi, Farah a déclaré : « Honnêtement, je ne sais pas. Ce fut un choc énorme pour moi, et je suis déçu de ne pas avoir réussi.

« Je me suis bien entraîné au cours des deux dernières semaines, nous avons tout fait correctement, donc je n’ai pas à me plaindre de mon pied, tout va bien.

«Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je n’ai toujours pas compris. Cela fait partie du sport, vous devez vous présenter et vous devez le faire, et j’ai manqué de le faire.

« Honnêtement, je ne peux pas mettre le doigt dessus. J’étais sans douleur, je ne pouvais tout simplement pas le faire.

« En tant que sportif, vous devez simplement vous en emparer, vous devez le posséder, passer à autre chose et voir ce que vous pouvez faire – et je sais que je peux en faire plus, c’est la partie frustrante.

« Les Jeux olympiques n’arrivent que tous les quatre ans et quand l’occasion se présente, il faut la saisir, mais c’est la réalité maintenant, je n’y vais pas. Je suis tellement déçu.

« Mais j’ai dit dès le premier jour que si je ne pouvais pas rivaliser avec les meilleurs, je ne m’en soucierais pas. Si je n’en suis pas capable, pourquoi me présenterais-je juste pour faire partie de l’équipe ? Je ne ferais pas ça.