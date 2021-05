Sir Patrick Head sur des origines modestes alors que Williams atteint le 750e GP

Sir Patrick Head a réfléchi à la naissance de l’équipe Williams avant leur 750e course de Formule 1, le Grand Prix de Monaco.

L’équipe qui a remporté neuf championnats du monde constructeurs et sept titres de pilotes a été fondée par Sir Frank Williams et a concouru pour la première fois au Grand Prix d’Espagne en mai 1977.

L’été dernier, l’implication de la famille Williams a pris fin lorsque l’équipe a été vendue à la société d’investissement américaine Dorilton Capital, Sir Frank et sa fille Claire quittant respectivement leurs fonctions de chef d’équipe et d’adjoint.

Head, qui était le bras droit de Sir Frank depuis ses débuts et qui a été directeur technique et directeur de l’ingénierie jusqu’à son départ en 2012, est un autre élément clé du succès.

Au début cependant, les ambitions de Head lorsqu’il a accepté de travailler avec Williams étaient loin de devenir l’une des équipes les plus performantes de l’histoire de la Formule 1.

Lors d’une interview pour le site Web de Formule 1, Head, qui aura 75 ans le mois prochain, a déclaré que son objectif initial était simplement de gagner suffisamment d’argent pour terminer un bateau qu’il construisait dans les docks de Surrey.

Lors de sa rencontre avec Williams pour discuter de l’opportunité, Head a rappelé: «J’avais une fourgonnette Renault R4 de 40 £ qui était peinte au pinceau. Frank avait dit de se rencontrer à la Carlton Tower [hotel] alors j’ai senti la résine de résorcinol, qui est un adhésif de bois très fort, dans un maillot et une paire de jeans.

«Je suis entré et il y avait Frank dans un costume Dougie Hayward. Je pense qu’il a été plutôt horrifié quand il m’a vu. Nous avons parlé pendant un court moment, pas plus de 30 minutes, et il m’a dit que j’avais commencé lundi.

«J’ai toujours tenu Frank en bonne estime. Son énergie et son enthousiasme ont été ses points les plus marquants. J’étais fort du côté de l’ingénierie et c’est pourquoi nous avons fait une bonne combinaison.

Lors de la première année de Williams, ils ont disputé 11 des 13 dernières courses avec une seule voiture conduite par le coureur belge Patrick Neve, dont le budget de 100000 £, selon Head, a doublé le financement mis par Williams.

«Nous avons ouvert les portes de l’usine, ou plutôt cassé les portes, le 28 mars 1977», a déclaré Head.

«Nous avons remporté notre premier grand prix en 1979, deux ans plus tard, et le championnat du monde en 1980, trois ans après nos débuts.

«Le monde était bien différent alors, bien sûr. Vous pouviez aller à Cosworth et les moteurs étaient assez bon marché, environ 7 500 £ par unité. Nous avons payé à Max Mosley environ 15000 £ pour un mois de mars, qui était livré avec une boîte de vitesses, et nous n’avons fait rouler qu’une seule voiture.

«Nous avons également acheté une boîte de vitesses de rechange, au cas où. Mais avant 1978, il est devenu clair que nous avions besoin de notre propre voiture. Alors je me suis mis à travailler là-dessus.

Quarante-quatre ans jour pour jour après leurs débuts, et 749 courses plus tard, Williams disputera le Grand Prix de Monaco avec les pilotes George Russell et Nicholas Latifi avec des objectifs similaires jusqu’en 1977 – leur principal espoir étant de terminer dans les points.

