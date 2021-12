Sir Rod Stewart et son fils Sean plaident coupables de coups et blessures le soir du Nouvel An

Sir Rod et son fils ont plaidé cette semaine (Photo: .)

La superstar du rock Sir Rod Stewart et son fils ont plaidé coupables à des coups et blessures dans une affaire d’agression résultant d’une altercation avec un agent de sécurité dans un hôtel exclusif de Floride le soir du Nouvel An 2019.

Les dossiers judiciaires publiés vendredi montrent que le chanteur et son fils Sean Stewart ont plaidé coupables à des accusations de délit de simple batterie.

« Personne n’a été blessé dans l’incident et un jury n’a pas trouvé Sir Rod Stewart coupable de l’accusation », a déclaré son avocat Guy Fronstin dans un communiqué.

« Au lieu de cela, Sir Rod Stewart a décidé de plaider pour éviter les désagréments et le fardeau inutile pour le tribunal et le public qu’une procédure très médiatisée causerait. »

Sir Rod, 76 ans, est membre du Rock & Roll Hall of Fame américain et a été fait chevalier par la reine en 2016.

Ses succès incluent Da Ya Think I’m Sexy, You’re In My Heart, Hot Legs et Maggie May, et il a récemment fait la une des journaux pour avoir déclaré que seuls les invités triplement vaccinés seraient les bienvenus à sa fête de Noël cette année.

L’accord de plaidoyer, daté et signé lundi, signifie que Sir Rod et son fils, 41 ans, n’auront pas à comparaître devant le tribunal et le jugement officiel de l’accusation a été suspendu. Il n’y aura pas de procès.

Ni l’un ni l’autre ne seront emprisonnés ni tenus de payer des amendes et ils ne seront pas placés en probation, a déclaré M. Fronstin.

Les Stewarts ont été accusés d’une altercation physique avec l’agent de sécurité Jessie Dixon à l’hôtel Breakers de Palm Beach le 31 décembre 2019.

Le litige concernait le refus de M. Dixon de les autoriser à participer à une soirée privée à l’hôtel.

Il a déclaré dans des documents judiciaires que l’aîné Stewart l’avait frappé dans la cage thoracique avec un poing fermé et que Sean Stewart l’avait poussé.

Un porte-parole du procureur de l’État de Palm Beach, Dave Aronberg, dont le bureau a poursuivi l’affaire, a déclaré dans un e-mail que M. Dixon était d’accord avec l’issue de l’affaire.

