Sir Rod Stewart reproche à Simon Jordan d’affirmer que l’Angleterre des moins de 21 ans pourrait battre l’Écosse après le match nul de l’armée tartan à l’Euro 2020

Sir Rod Stewart a rejoint talkSPORT lundi matin pour réprimander Simon Jordan au sujet de ses commentaires auparavant « irrespectueux » à propos de l’équipe nationale de football écossaise.

Jordan était un critique virulent du côté de Steve Clarke et est même allé jusqu’à affirmer que les moins de 21 ans anglais pourraient battre l’armée tartan à Wembley.

L’Ecosse a obtenu un brillant résultat contre l’Angleterre vendredi pour garder ses espoirs pour l’Euro 2020

Ils ont bel et bien prouvé que ce n’était pas le cas, alors que les visiteurs ont tenu l’Angleterre à un match nul 0-0 lors de leur affrontement pour l’Euro 2020 vendredi dans un résultat célébré pour les Écossais.

Ce résultat leur donne une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais l’Écosse a reçu un coup dur lundi alors que Billy Gilmour a été exclu de leur affrontement avec la Croatie après avoir été testé positif pour COVID-19.

Jim White ne pouvait pas laisser passer l’occasion de frotter le résultat sur le visage de l’ennemi Jordan, et a même accueilli Sir Rod sur talkSPORT pourrait mettre du sel dans ses blessures.

Et le légendaire rockeur britannique a demandé des excuses à l’ancien propriétaire de Crystal Palace !

Sir Rod Stewart s’est réjoui du match nul entre l’Écosse et l’Angleterre

Jordan a déclaré: «Voici la chose merveilleuse, ma réaction était en réaction à vous et votre acolyte moche Rod Stewart parce que vous vous êtes qualifié et je me suis assis ici et j’ai dit que l’équipe d’Angleterre les battrait facilement.

« L’odeur de qualification et de déception lorsque les Croates vous enverront mardi sera encore plus palpable.

Sir Rod rétorqua : « Bonjour Simon. Moche ? Comment oses-tu – je suis un chevalier du royaume et un CBE !

“C’est ce qui nous agace, ce manque de respect.”

Jordan a été invité à s’excuser pour ses commentaires passés sur l’Écosse

Jordan a répondu: «Avez-vous entendu les bêtises que j’ai dû écouter de la part de votre compagnon calédonien qui se sont poursuivies pour toujours le jour de votre qualification?

« Toute personne sensée aurait repoussé. Vous avez ensuite empilé en disant à quel point c’était génial.

“Donc, moi-même et Danny Murphy sommes restés assis là-dessus à bâillonner et à devoir l’écouter.”

Sir Rod répondit : « Allez, Simon. Soyez un homme pour la première fois de votre vie et présentez vos excuses aux Ecossais. »

Jordan n’est pas allé jusqu’à présenter des excuses, cependant… bien sûr.

Il a déclaré: “Bien sûr, je serais heureux qu’ils se soient donné une chance de se qualifier dans le groupe.”

Les supporters écossais ont célébré le tirage au sort à l’intérieur et à l’extérieur du stade de Wembley

Sir Rod a ajouté: «Nous sommes une petite nation, nous nous battons toujours au-dessus de notre poids, et j’étais si fier vendredi soir, je l’étais vraiment.

« Les garçons ont bien fait et ont gardé Kane dans notre poche. J’espère juste que l’Ecosse pourra se qualifier avec le Pays de Galles, qui s’en est extrêmement bien sorti, et bien sûr l’Angleterre.

« Nous n’insultons jamais l’équipe de football anglaise, n’est-ce pas, Jim ? »

Jordan est intervenu: «Oui, vous le faites. J’ai vu des images sur les réseaux sociaux de fans écossais courir avec le numéro 86 sur le dos et la célébration de la main de Dieu allant aux matchs.

« N’ose pas t’asseoir là, parce que tu as eu un moment dans le temps, et dire que tu ne te réjouis pas de ce que l’Angleterre ne fait pas bien.

« Ce n’est pas vrai, Rod. Je suis content que vous ayez bien fait vendredi, vous étiez exceptionnel, mais allez maintenant. »

Sir Rod a dit : « Pourriez-vous réutiliser ce mot ?

Jordan a ajouté: “Vous étiez exceptionnel.”

Nous pensons qu’il a apprécié ça…