Sir Trevor McDonald sera le maître des jeux dans une émission relancée

Si vous n’êtes pas britannique et que vous n’avez pas un certain âge, GamesMaster vous a peut-être dépassé ; c’était une émission télévisée extrêmement amusante qui a sans aucun doute contribué à l’image grand public du jeu au Royaume-Uni.

Au-delà de ses défis originaux, de ses compétitions parfois fougueuses et de beaucoup d’humour, une partie mémorable du spectacle était Sir Patrick Moore apparaissant comme The GamesMaster. Il a fait preuve d’une grande volonté et d’un esprit amusant alors qu’il distribuait des conseils de jeu et des remarques pleines d’esprit alors que les producteurs donnaient à sa tête des apparitions de plus en plus fantaisistes.

Comme vous l’avez sans doute vu, il est en train d’être redémarré à l’E4, avec Robert Florence aux côtés de Frankie Ward et Ty Logan, et il a maintenant confirmé l’identité de son GamesMaster. Ce sera Sir Trevor McDonald, un journaliste et présentateur de nouvelles extrêmement respecté et primé à plusieurs reprises. Il s’est retiré des journaux télévisés quotidiens depuis plusieurs années, mais sa personnalité et son statut font de lui un choix assez impressionnant pour le rôle.

Faites-nous savoir si vous avez hâte de voir la nouvelle série GamesMaster.

