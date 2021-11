Sirey Morán a prédit son triomphe avec Fabien en NBL

Univisión Sirey Morán a prédit son triomphe avec Fabien de la Concepción

Depuis que Sirey Morán a décidé de se lancer à la conquête de la couronne Nuestra Belleza Latina, la femme de 31 ans a eu le soutien de milliers de fans fidèles à travers le monde, qui n’arrêtent pas de la féliciter avec toutes sortes de phrases et de commentaires, qui montrent l’énorme admiration qu’ils éprouvent envers la belle reine de beauté.

Et à la liste déjà longue des distinctions que la nouvelle Nuestra Belleza Latina a reçues, maintenant plus d’un fidèle hondurien a commencé à croire que la belle reine a des pouvoirs mentaux, presque comme les meilleurs médiums.

Et c’est qu’au-delà d’avoir toujours évoqué son désir de devenir le successeur de Migbelis Castellanos, dans une récente conférence, que nous partageons ici en vidéo, Sirey a non seulement mentionné qu’elle gagnerait le concours, mais a également dit qu’elle avait l’air de jolies mains dans ce dernier moment, avec le cubain Fabién de la Concepción, comme cela s’est produit lors du gala final.

« Parce que je sais que Cuba soutient beaucoup Fabién, je pense que ça pourrait être elle, mais ils sont tous excellents », étaient les mots prononcés par Sirey il y a quelques jours, qui étaient prémonitoires.

De même, dans d’autres interviews, Sirey avait déclaré que cette fois, pour rien au monde elle n’allait laisser filer la couronne de Nuestra Belleza Latina, se confiant à Dieu et motivée par ses concitoyens hongrois et les fans d’autres pays. qui l’a soutenue. , a assuré qu’il gagnerait. Et cela s’est passé, comme cela a été décrété.

Et c’est que bon nombre des fans les plus fidèles de Sirey, en plus de reconnaître les talents et la beauté de la jeune femme comme ses meilleures armes vers la couronne, partagent également avec elle son énorme foi religieuse, quelque chose qui, selon la catracha, a été décisif dans son triomphe.

« La grâce de Dieu toujours… cette couronne vient du Honduras, ont été les premiers mots prononcés par le vainqueur de la 12e saison de l’émission de téléréalité.

« Cette couronne est à toi. Merci beaucoup, la première couronne pour le Honduras … et merci à tous ceux qui m’ont soutenu « , a déclaré la jeune femme, qui il y a quelques années a également laissé le nom de son pays négligé, après les avoir représentés dans Miss Univers, où malgré non classer, a volé l’attention des habitants et des étrangers.

Et en parlant de ce que signifie avoir la couronne Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán est très clair que son objectif est de servir d’exemple à des millions de Latinos.

« Cela s’appelle Nuestra Belleza Latina, et c’est pourquoi cela représenterait tout l’effort, tout le courage, toutes les nouvelles femmes que cette compétition a faites en moi, et dans de nombreuses femmes qu’elles voient dans la compétition, mais aussi de nombreux hommes, qui veulent pour rencontrer des rêves « , a déclaré la reine aujourd’hui couronnée d’Univision