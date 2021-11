Sirey Morán a remporté Our Latin Beauty: Video

Univision Sirey Morán a été couronnée Nuestra Belleza Latina 2021

Quelques heures seulement se sont écoulées depuis que Sirey Morán a été choisi comme Nuestra Belleza Latina 2021, après une soirée pleine de surprises et d’émotions, et le moment final où le Hondurien est nommé vainqueur, ne cesse de circuler dans les réseaux.

Et c’est que les adeptes de l’émission de téléréalité d’Univisión, n’ont pas pu cacher l’émotion qui leur a fait voir le triomphe de la reine qui dès le premier jour de la compétition a été classée favorite maximale, et la vidéo de la le sacre de Sirey est de retour tendance.

Dans le clip, que nous partageons ici, vous pouvez voir le moment où Alejandra Espinoza révèle le résultat du vote, et donne beaucoup d’émotion à ce moment, dans lequel Sirey Morán tenait la main du cubain Fabién de la Concepción, le Mexicain a fait l’annonce.

« Plus de 3 millions de 400 ont voté et décidé avec 49%… le public a décidé que la onzième reine de Nuestra Belleza Latina c’est toi Sirey », a déclaré l’animateur mexicain, faisant exploser le public de joie et l’émotion s’empara du Hondurien.

Après avoir entendu son nom, la réaction de Sirey a été de couvrir sa bouche d’une main et les larmes l’ont envahie, tandis que le premier finaliste l’a serrée dans ses bras et l’a félicitée avec un grand sourire.

« Vous êtes une source de fierté pour le Honduras. Vous êtes une source de fierté pour tous les Latinos », a déclaré Alejandra Espinoza tandis que Sirey faisait son premier défilé officiel avec la couronne Nuestra Belleza Latina.

Dans ses premiers mots en tant que reine de l’émission de téléréalité Univisión, Sirey n’a pas pu s’empêcher de remercier Dieu, ses parents et les téléspectateurs qui ont voté pour elle, qui, avec près de 50%, ont soutenu que le triomphe hondurien était complet.

« Cette couronne est à toi. Merci beaucoup, la première couronne pour le Honduras… et merci à tous ceux qui m’ont soutenu », a déclaré la belle reine.

« Tu es la plus belle », « celle qui a été gagnée », « aucun comme Sirey », « tu seras la plus belle Our Latin Beauty » et « belle, talentueuse et très humble », étaient quelques-unes des phrases que les fans de Nuestra Latin Beauty 2021 l’a manifesté dans leurs réseaux, où règne la joie totale.

Au début du spectacle final, où la Dominicaine Génesis Suero a été proclamée troisième finaliste et la Mexicaine Lupita Valero a été choisie comme deuxième finaliste, Sirey avait décrété qu’elle était une femme combattante.

« Une catracha est arrivée en se battant pour ses rêves et elle continue d’être une catracha se battant pour ses rêves, mais maintenant avec plus d’outils », a déclaré la belle reine, qui aura un contrat d’un an avec Univision.