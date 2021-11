Sirey Morán concourra-t-elle à nouveau dans Miss Univers ?

L’Univisión Sirey Morán a donné la couronne la plus importante au Honduras à ce jour

Les Honduriens sont dans un état de bonheur, après le triomphe de Sirey Morán dans le rôle de Nuestra Belleza Latina. Et au milieu de l’excitation que les compatriotes et les fans de la gagnante de l’émission de téléréalité Univisión n’ont cessé d’exprimer, plus d’un l’a déjà baptisée « la première Miss Univers hondurienne », non pas parce que la jeune femme a remporté Miss Univers, mais parce que il a réussi l’exploit de donner à son pays la première couronne d’une compétition internationale de poids.

Sur les réseaux sociaux, toutes sortes de messages de joie et de victoire ont circulé pour le mérite obtenu par Sirey, qui a en fait représenté son pays dans Miss Univers 2026, où malgré avoir marqué sa beauté, elle n’a obtenu aucune position de considération.

Et parmi les fans de la belle catracha, il y a ceux qui proposent même que la jeune femme les représente à nouveau dans le concours de beauté, considéré comme le plus célèbre et le plus important de la planète.

Mais malheureusement, en raison des règles de Miss Univers, ce désir ne va pas au-delà de l’émotion et de l’affection manifestées par les fans envers leur reine, car le concours ne permet pas aux candidates de participer plus d’une fois, ainsi que l’âge maximum pour s’inscrire. a 28 ans; Sirey a 31 ans.

Dans tous les cas, et que la reine Catracha porte ou non le groupe du Honduras dans un futur règne de beauté, la vérité est qu’aujourd’hui, elle se sent bénie et aussi heureuse que si elle avait conquis la couronne de Miss Univers, tout comme ses disciples. .

Sirey Moran : Miss Honduras – Compétition préliminaire Miss Univers 2016

« C’est la première couronne pour le Honduras, et la première couronne pour Nuestra Belleza Latina… nous n’avons jamais eu de Miss Univers, c’est historique », a déclaré Sirey, pleine d’émotion, sentant le devoir accompli, depuis le début de la compétition qu’elle avait assurée qu’il voulait gagner, non seulement pour réaliser ses rêves, mais aussi pour faire briller son pays d’un triomphe.

« J’ai toujours dit que lorsqu’un Hondurien triomphe, tout le Honduras triomphe », a ajouté aujourd’hui Nuestra Belleza Latina, qui se sent d’ailleurs très heureuse de savoir que son peuple est aussi heureux qu’elle.

« Donc, pour voir qu’ils ont célébré comme quand ils voient l’équipe de football marquer des buts, alors c’est quelque chose de si beau ce qu’ils font », a déclaré la reine de beauté, faisant référence aux multiples façons dont ses fans ont célébré leur victoire. « Je suis tellement reconnaissant. C’est un rêve ».

Sirey Morán a également parlé de la signification de son titre, et a souligné l’importance d’être un exemple pour son peuple, pour son peuple, pour les Latinos et pour tous ceux, hommes et femmes, qui veulent voir grand.

« Je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis fasciné. Cette couronne a un autre sens, car risquer le boulot que j’avais, quitter l’université (c’est ce que j’ai fait) et j’ai été encouragée, je l’ai fait et le sacrifice a eu le produit attendu », a expliqué la belle Hondurienne. « Alors je suis super content, parce que Nuestra Belleza Latina réalise des rêves. »

