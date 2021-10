Sirey Morán de NBL 2021 : ce que vous devez savoir

Univision Sirey Morán est l’un des participants de NBL 2021.

Sirey Morán est l’un des dix participants de Notre Beauté Latine 2021.

Lors de son test de talent pour la nouvelle saison de NBL, la Hondurienne a présenté un segment d’information avec la collaboration du célèbre présentateur de télévision dominicain Tony Dandrades.

Des personnalités du jury telles que Daniella Álvarez et Adal Ramones ont félicité la participante pour son talent de conductrice télévisuelle, un talent qui lui a permis de faire partie des dix candidats de Nuestra Belleza Latina 2021.

Sirey Morán présente une parade très particulière en Belgique avec Tony Dandrades dans NBL Le Hondurien a rapporté une drôle de parade d'oies dans les rues d'une ville belge. Adal lui a dit que son échec n'était pas de dire de quels animaux il s'agissait, tandis que le reste du jury lui a dit qu'elle avait sauvegardé le rapport même si elle avait l'air nerveuse.

Qui est Sirey Moran ?

Sirey Morán, une Hondurienne de 31 ans, est une célèbre reine de beauté et animatrice de télévision. Actuellement, le participant réside temporairement dans la ville de Tegucigalpa au Honduras.

Lors de sa première audition à la NBL, Morán a fait savoir qu’elle avait mis de côté sa facette de reine de beauté pour poursuivre ses rêves de journaliste sportive dans un média de son pays d’origine.

Sa participation à des concours de beauté a été très controversée

Sirey Morán est un visage connu des concours de beauté après avoir remporté le titre de Miss Univers Honduras en 2016.

En août 2016, Morán a été démis de ses fonctions de Miss Univers Honduras après avoir allégué qu’elle avait été victime de violences physiques et psychologiques de la part de Carlos Rivera, directeur du concours de beauté.

Selon les informations examinées par le Latin Times, le limogeage du Hondurien était dû à des « problèmes contractuels » avec les réalisateurs de la franchise Miss Univers Honduras et à des allégations de violence, ajoutés à un comportement présumé de diva.

Le magazine Teen Vogue a rapporté que l’incident de violence entre la reine de beauté et Rivera s’est produit à New York lorsqu’elle a été convoquée pour discuter de sa participation à un événement qui n’avait pas été autorisé par l’organisation Miss Univers Honduras.

Dans un communiqué de presse, Sirey Morán a déclaré que Carlos Rivera et un autre homme l’avaient agressée physiquement et verbalement en essayant de lui prendre son téléphone portable, après s’être rendu compte qu’elle avait enregistré la conversation qu’ils avaient.

Morán a souligné dans le communiqué de presse qu’elle s’était enfuie du lieu de réunion et avait appelé le département de police de New York après avoir estimé que ses droits en tant que femme avaient été violés.

De son côté, Rivera a publié un communiqué de presse démentant les accusations de Sirey Morán : « Je ne l’ai jamais frappé. C’est ma vérité ».

Travailler en tant que commentateur sportif

Actuellement, Sirey Morán gagne sa vie en tant que commentatrice sportive dans une émission télévisée intitulée « Las dueñas del bola », diffusée sur la télévision Televicentro dans son Honduras natal.

Lors de son audition de Nuestra Belleza Latina, Morán a annoncé qu’elle suspendait son travail dans un média hondurien afin de retourner aux États-Unis et poursuivre son rêve de devenir le successeur de Migbelis Castellanos, actuelle reine du concours de beauté d’Univision. .

Faites du volontariat social dans votre pays d’origine

Sirey Morán depuis ses débuts dans les concours de beauté a ressenti une immense préoccupation pour les communautés les plus vulnérables du Honduras, c’est pourquoi elle fait depuis quelque temps du bénévolat social pour venir en aide aux familles honduriennes.

En collaboration avec le réseau de télévision Televicentro, Morán a organisé diverses activités de travail social dans le but d’apporter des dons de vêtements, de nourriture et de fournitures médicales aux communautés les plus nécessiteuses de leur pays d’origine.