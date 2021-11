Sirey Morán dit qu’il va gagner et Fabien sera deuxième

Univisión Sirey Morán pense qu’elle va gagner et que Fabien sera le deuxième

Le jour prévu est arrivé. La 12e édition de Nuestra Belleza Latina culminera ce dimanche avec l’élection du successeur de Migbelis Castellanos, qui a occupé la couronne pendant près de trois ans, et Sirey Morán est clair qu’elle peut réaliser son rêve et devenir la première reine d’Univisión d’origine hondurienne.

Bien que la jeune femme ait été très humble, en assurant que n’importe lequel de ses adversaires (Genesis, Fabién et Lupita) puisse remporter le titre, elle a aussi été claire en assurant qu’elle ne laissera pas la couronne lui échapper cette année et avec une attitude positive, elle a décrété qu’elle gagnerait le concours.

Et lors de sa dernière apparition dans l’émission télévisée Despierta América, la finaliste de l’émission de téléréalité, qui est la plus populaire sur les réseaux sociaux, a été interrogée par l’actuelle titulaire de la couronne Nuestra Belleza Latina, qui lui a demandé pourquoi elle devrait gagner. et qu’est-ce qu’elle seule a qui la rend différente de ses concurrents, ce qui la mettra directement sur le siège de la victoire.

Avec beaucoup de mesure et de calme, le catracha a assuré qu’il avait cette voix et cette attitude nécessaires pour pouvoir servir d’inspiration à beaucoup.

« Ce sont toutes des femmes spectaculaires et elles méritent toutes cette couronne. Pour moi cette couronne, que vous avez, si j’avais l’opportunité de l’avoir, ce serait une responsabilité de pouvoir représenter tous les Latinos, pas seulement les femmes », a déclaré la reine hondurienne.

Sirey Morán devient le premier FINALISTE de Nuestra Belleza Latina !

Dans son message, elle a attiré l’attention sur le fait que la belle centraméricaine incluait également des hommes, au sein du groupe de personnes qu’elle aimerait motiver avec son triomphe, car elle a souligné que les rêves ne sont pas quelque chose d’exclusif aux femmes.

« Cela s’appelle Nuestra Belleza Latina, et c’est pourquoi cela représenterait tout l’effort, tout le courage, toutes les nouvelles femmes que cette compétition a faites en moi, et dans de nombreuses femmes qu’elles voient dans la compétition, mais aussi de nombreux hommes, qui veulent pour rencontrer des rêves », a ajouté Sirey Morán.

De son côté, l'ex-reine Marisela de Montecristo a interrogé Fabién Laurencio sur ses cheveux longs

Et lorsqu’on l’interroge sur le concurrent qu’elle voit à côté d’elle, lors du tirage au sort des deux finalistes, quelques secondes avant l’annonce officielle du nom du gagnant, Sirey a laissé Genesis et Lupita derrière elle, et a mentionné qu’elle avait l’air de tenir la main de Fabién de la Concepción, un autre grand favori à gagner.

Sirey Morán, candidate de 'Nuestra Belleza Latina' 2021

« Parce que je sais que Cuba soutient beaucoup Fabién, je pense que ça pourrait être elle, mais ils sont tous excellents », a répondu Sirey, augmentant l’excitation des moments forts du spectacle.

