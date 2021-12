Sirey Morán donne sa couronne à deux reines

L’Univisión Sirey Morán a été couronnée Nuestra Belleza Latina en novembre 2021

Sirey Morán porte la couronne Nuestra Belleza Latina depuis moins d’un mois, qu’elle a remportée après plusieurs semaines de compétition, où dès le début elle est devenue la grande favorite du concours, mais dans un beau geste, elle a enlevé son diadème.

La belle reine d’Univisión, qui s’est rendue au Honduras pour rendre hommage à son peuple, à qui elle a dédié le titre de Nuestra Belleza Latina, a donné sa couronne à deux reines, et ses partisans n’ont eu que des éloges pour la décision de Sirey de transférer votre diadème.

C’est ce qu’a montré l’ancienne Miss Honduras Univers 2016 sur son compte Instagram, où elle a partagé des photos et des vidéos du moment où elle a couronné deux belles Honduriens, qu’elle a décrites comme les grandes reines de sa vie.

« Couronnant les reines de ma vie : ma mère et ma grand-mère Berta », a commenté Nuestra Belleza Latina numéro 12, évoquant à quel point elle était heureuse de pouvoir passer la couronne du concours aux deux femmes les plus importantes de sa vie.

Sirey a également tenu à honorer son autre grand-mère, qui n’est plus avec elle, et à qui elle a tendu sa couronne vers le ciel.

« Et sur la dernière photo, la mère de ma mère, qui s’occupe de moi depuis le ciel. Avec sa couronne, ma belle grand-mère Maria. Je vous aime belles reines ❤️🙏🏼 » a ajouté Sirey.

La charmante reine a accompagné son message de plusieurs images dans lesquelles elle a montré des moments tendres avec sa mère et ses grands-mères, depuis son enfance, et a même ajouté un instantané de ses jours en tant que Miss Honduras.

Suite à sa décision de couronner ses reines, les réactions de ses fans ont été rapides, et bientôt toutes sortes de commentaires ont émergé, applaudissant le beau détail de Sirey.

« Bella Blessings 🙌🙌🙌🙌 », « Chaque moment en famille est une bénédiction 👏👏👏👏👏👏👏 », « Magnifique, profite de chaque moment en famille. Tu le mérites après des semaines de dur labeur pour cette couronne 👑 « , étaient quelques-unes des phrases partagées par ses fans.

« Belle ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ », « Quelles beautés de photos ❤️❤️❤️ », « Salutations à cette belle maman, beaucoup de bénédictions 😘✨✨✨ » et « Quelle tendresse votre mère, elle a l’air très spéciale avec cette couronne elle est très belle Comme la fille❤️👍 », ont ajouté d’autres followers de Sirey.

En quelques instants, les vidéos et photographies des deux nouvelles reines de Nuestra Belleza Latina ont obtenu des milliers de « likes ».

« Plus qu’heureux d’être dans mon pays. Merci pour un si bel accueil ❤️ #sanpedrosula #teamsirey #honduras #catracha #catrachos @nuestrabellezalatina @univision @televicentro », a déclaré Sirey dans un autre message, après son arrivée au Honduras.