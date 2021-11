Sirey Morán envisage de jouer franc ou sale en NBL ? VIDÉO

Univision Sirey Morán est l’un des candidats de Nuestra Belleza Latina 2021

Sirey Morán cherche à être la nouvelle Nuestra Belleza Latina 2021. Dans une interview exclusive avec NowMismo, elle a parlé de son avantage, de sa responsabilité et de son plan au sein de la compétition où elle a déclaré que «à qui appartient le tour et qui ne l’est pas, non.

Ci-dessous, vous pouvez voir l’interview de Sirey :

Parlez-nous de l’expérience d’être à Nuestra Belleza Latina?

L’expérience est incroyable avec le simple fait d’avoir passé ce casting de plus de six mille femmes, puis d’atteindre la quarantaine puis la vingtaine et d’être maintenant dans ce top 10. C’est vraiment une bénédiction et représenter mon Honduras bien-aimé et mieux dit à tous. Latinos c’est vraiment un privilège.

De toutes les filles, êtes-vous celle qui a le plus d’expérience, pensez-vous que c’est un avantage et qu’elles peuvent vous voir comme une grande compétition ?

Il y a d’autres filles qui ont de l’expérience. Même Yelus qui est déjà sortie, elle est journaliste diplômée et même Jaky a de l’expérience. Tous même ceux dans lesquels nous avons été règnent et cette projection que cela vous donne et les concours de beauté est un léger avantage. Je ne crois pas que je sois meilleur que mes compagnons ou que je puisse être au top. Évidemment, je me sens béni d’avoir déjà été dans au moins un média et j’étais dans cette partie en direct, mais je suis actuellement étudiant en journalisme. Malheureusement, je n’avais pas atteint ces classes où ils vous apprennent à manipuler le télépromet et tout. J’ai donc dû les gérer ainsi que mes collègues et le dernier défi que vous avez pu voir était super fort pour moi. J’avais de l’adrénaline mais Dieu merci, ça s’est avéré super bien.

La compétition est-elle telle que vous l’imaginiez ou est-ce quelque chose de totalement différent ?

C’est vraiment ce que j’ai pensé car toute la production de Nuestra Belleza Latina est incroyable. Ils nous ont toujours toutes les surprises. Chaque émission que les gens regardent est un apprentissage pour nous et c’est aussi un défi. Et pouvoir être ici est tellement agréable que je ne peux pas vraiment vous l’expliquer. Le fait de représenter le Honduras a été en soi une très bonne responsabilité. Je joue aussi pour ma vie. Qu’à 31 ans et que j’étudie le journalisme… il faut que je réussisse. J’y mets vraiment tout mon cœur et imagine combien de personnes recherchent une opportunité et nous qui sommes sur cette plate-forme devons essayer de briller.

Avec qui avez-vous noué une amitié ?

Je m’entends super bien avec tous. Évidemment, de qui je suis le plus proche et elle l’a dit et je le soutiens, c’est avec Lupita. Nous avons de très bonnes conversations. Elle a ce rêve de se marier, elle m’invite déjà au mariage… que l’amitié continue. Au début, j’ai dit à toutes les filles ‘jouons et nous allons jouer franc jeu pour maintenir une amitié parce que si vous pouvez maintenir une amitié dans un concours’. Tu sais que quand il est temps [de una]… celui qui a son tour et puis celui qui n’en a pas, non. Il s’agit donc d’aller de l’avant sans mettre le pied dedans et briller.



Quelle est la chose la plus difficile à vivre dans le manoir ?

La coexistence est difficile en soi si vous avez l’habitude d’être avec votre famille à la maison. Le fait d’être avec autant de femmes dans une seule pièce, une salle de bain… est une affaire difficile. Bon et nous les filles qui avons nos jours, les hormones et certaines sont sensibles, c’est compliqué mais ça fait partie de la compétition. J’ai classé cela en trois étapes dont je dois beaucoup m’occuper. Un alors les défis et tout ce que les gens voient. Un autre mon public et l’autre coexistence. Je pense que ces trois-là sont si importants que je ne peux en négliger aucun. Les filles viennent toutes de pays différents et en fin de compte nous sommes des Latinas, je veux dire du feu.

Que pensez-vous de son plan ?