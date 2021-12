Sirey Morán est malade, qu’est-ce qu’elle a ?

Univision

Les vacances tant attendues que Sirey Morán -la nouvelle gagnante de Nuestra Belleza Latina- profite avec sa famille élargie au Honduras, ont été un peu chaotiques. Cela a été rapporté par le Hondurien de 31 ans, qui, dans une vidéo téléchargée sur les histoires temporaires sur son compte Instagram, s’est excusé de n’avoir pu répondre aux salutations parce qu’elle est tombée malade.

D’une voix très rauque, mais tout aussi souriante, le mannequin a expliqué ce qui lui était arrivé, arguant que sa vie avait été si intense qu’elle n’avait même pas pu se reposer.

« Eh bien mon beau peuple, je dois des vidéos à beaucoup de gens, des salutations qu’ils m’ont demandé, mais ma gorge est un peu malade (…) et je vais m’en remettre. Je suis un peu mieux. Je ne me suis pas reposé, j’ai donc dû partager avec la famille. C’est pourquoi pour une nuit nous sommes venus aller à La Ceiba et demain nous allons aller dans un très bel endroit », a-t-il déclaré.

Ce qui s’est passé n’a pas empêché la reine de beauté de continuer à profiter de ses vacances et de visiter les plus beaux endroits de son pays. « Dieu merci pour la terre bénie qui m’a vu naître au #Honduras », a-t-elle fièrement écrit à côté d’une photo sur la plage de Ceiba.

« Belle femme, notre fierté », « Amen chère @sireymoran, remercie Jéhovah pour les beautés de la terre de Catracha, pour la beauté des Caraïbes qui nous unit, et surtout pour être le berceau de si belles personnes de l’intérieur, comme toi et ma belle orchidée de mes amours », étaient quelques-uns des messages que ses plus de 270 000 followers lui ont laissés.

La prochaine étape de la Hondurienne, qui n’a pas été séparée de sa famille depuis un instant, n’était autre que Roatán. « Maintenant, nous allons à Roatán (…) Je veux que vous connaissiez mon pays parce qu’il est beau. Je vais partager des images de ma famille et de tout ce que nous allons vivre là-bas », s’est-elle enthousiasmée.

La gagnante de la célèbre émission de téléréalité Univisión est arrivée dans son pays natal le 12 décembre, où elle a été vue en train de partager avec son père, sa grand-mère, ses cousins ​​et ses oncles.

« Le meilleur cadeau est l’amour de ma famille #teamsirey et c’est pourquoi en ce jour spécial où l’on fête Noël, et dans lequel nous devons remercier Dieu pour tant de choses, je dis BEAUCOUP MERCI à tous ceux qui font partie de ma vie et qu’ils faisaient partie de mon rêve d’être #nuestrabellezalatina devenu réalité. A ceux sur cette photo : la famille, les amis et tous ceux qui de loin font aussi partie de ma vie, merci, je vous aime très fort », a-t-il écrit.

Le mannequin était heureuse et reconnaissante de l’immense accueil que ses compatriotes lui ont réservé à son arrivée au Honduras.