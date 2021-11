Sirey Morán et son père se retrouvent à la NBL 2021

Univision Sirey Morán et son père se sont retrouvés lors du cinquième gala de Nuestra Belleza Latina 2021.

Le cinquième gala de Notre Beauté Latine 2021, diffusé dimanche 31 octobre dernier, a été chargé de retrouvailles familiales émouvantes pour certains des finalistes. De son côté, la Hondurienne Sirey Morán a retrouvé son père, qu’elle n’avait pas revu depuis quatre ans.

Dans le cadre de l’épreuve d’improvisation du « Défi de la Reine » du cinquième gala de la NBL 2021, Moran devait faire partie d’une scène dans laquelle ils simulaient le braquage d’une bijouterie, mais ce que la jeune femme n’a jamais imaginé, c’est que son père incarnerait le propriétaire de la bijouterie, qui portait une cagoule sur le visage pendant les premières secondes de le défi

Au fur et à mesure que la scène du vol de bijoux avançait, les principaux acteurs ont retiré le capuchon du propriétaire présumé de l’établissement commercial. À ce moment-là, le mannequin était sans voix lorsqu’elle s’est rendu compte que son père participait en tant qu’acteur invité au défi de la semaine.

Face aux nerfs et à l’excitation de revoir son père après quatre ans sans être physiquement, Sirey Moran n’a pas pu retenir ses larmes au milieu de sa scène impromptue pendant la « Défi de la Reine ».

« Je suis fier de toi, Sirey. Tu vas y arriver, maman. Je t’aime, pardonne-moi si à un moment donné je t’ai échoué en tant que père », étaient les mots émouvants du père de Moran.

Gabriel Coronel, talent de LNB 2021, était l’acteur invité au « Défi de la Reine » de Sirey Moran. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des retrouvailles de la finaliste avec son père, Colonel Raconté Alejandra Espinoza: « Alejandra, j’ai encore les yeux larmoyants. L’énergie qui était là et l’émotion qui vibrait était quelque chose de trop grand et pur, certainement l’un des moments les plus spéciaux de ma carrière ».

Après les retrouvailles qui ont volé les larmes des téléspectateurs, Giselle blondet il a consacré quelques mots à Moran: « Vous avez fait face à l’une des choses les plus difficiles auxquelles les acteurs doivent faire face, c’est quand nous sommes surpris par quelque chose qui a à voir avec notre émotion. Dans ce cas, dans cette circonstance, vous vous êtes bien comporté et vous l’avez très bien géré, car je sais à quel point il est difficile de manquer quelqu’un qui est très important pour vous ».

Pour sa part, la femme hondurienne a remercié la production de Notre beauté latine pour l’agréable surprise de ses retrouvailles avec son père : « Je suis très reconnaissante envers tout ce qu’est Nuestra Belleza Latina, je ne m’y attendais pas. Je sais qu’ils ont toujours été caractérisés par le fait de faire de belles choses, mais je ne l’ai jamais imaginé dans un défi et moi étant le voleur, que le propriétaire des bijoux allait être mon père.

«En janvier, nous allions fêter cinq ans sans nous voir. Le voir en ce moment signifie beaucoup pour moi, et merci aussi papa d’être venu, car je sais que tu détestes les avions et c’est un petit test de ce qu’un père peut faire pour un fils », a-t-il conclu. Sirey Moran les larmes aux yeux alors qu’elle était agréablement reconnaissante des retrouvailles avec son père.