Sirey Morán fond en larmes à cause d’un traumatisme infantile

Univision Sirey Morán fond en larmes lors du cinquième gala de Nuestra Belleza Latina 2021.

Sirey Morán était l’une des finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021 qui a connu un tremplin d’émotions lors du cinquième gala de l’émission de téléréalité, diffusée par Univision dimanche dernier, le 31 octobre.

Dans une activité au « Mansion de la Belleza », Morán, comme le reste de ses coéquipiers NBL 2021, a lu pour la première fois les commentaires des téléspectateurs sur leur performance au sein de la compétition.

Dans le commentaire faisant allusion au Hondurien, un internaute lui a conseillé d’améliorer ses performances devant les juges et à chacune de ses apparitions sur la scène de l’émission de téléréalité Univision.

« Je vous conseille de vous détendre un peu lorsque vous êtes devant les juges qui vous évaluent. Quand tu sors, mange ce podium », a écrit l’abonné NBL dans le commentaire lu par Sirey Morán.

« J'ai grandi en pensant que j'étais moche », révèle Sirey Morán face aux critiques du public Amara La Negra et David Salomón ont accompagné Alejandra Espinoza à la maison NBL pour une nouvelle dynamique dans laquelle les participants ont pu lire ce que pensent les gens des réseaux socialistes. et c'est ainsi que les huit participants ont réagi lorsqu'ils ont découvert comment le public les percevait.

Lorsqu’on lui a demandé si sa timidité était l’une des choses qui la désavantageaient dans l’émission de téléréalité, Morán a répondu à Amara La Negra : « Je me suis toujours battue avec Sirey, j’ai toujours grandi en pensant que j’étais moche, et chaque jour, je me bats tellement que ma timidité et mes nerfs ne me contrôlent pas ».

Alejandra Espinoza, qui était l’une des guest stars lors de l’activité des finalistes au Mansion de la Belleza, a assuré qu’elle s’était sentie inspirée après avoir entendu les témoignages de vie de chacun d’entre eux : « Je crois que cette conférence les a tous aidés. Je j’adore écouter les histoires et j’aime savoir que dans cette vie il y a des guerriers partout, et que Nuestra Belleza Latina est un concours de guerriers ».

Les réactions des fans sur les plateformes numériques de Nuestra Belleza Latina n’ont pas attendu : « Tu es belle, Sirey. Vous êtes talentueux, professionnel et intelligent, très charismatique. Bravo mon Hondurien »,« J’espère juste que ce concours n’est pas figé comme chaque année. Up Sirey ”,“ Les gens vont toujours dire quelque chose de négatif, que si vous êtes gros ou maigre, les cheveux raides ou bouclés, ils n’ont rien de positif à apporter. C’est pourquoi il faut aller de l’avant avec ce qui nous fait du bien « , » Pour moi, Sirey est la plus préparée, elle est humble et belle. La mauvaise chose est qu’au final les Honduriens ne gagnent jamais, ils ne les utilisent que comme notes, car ils ont déjà leur favorite et gagnante, même si elle n’est pas douée.

Avant d’auditionner pour la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán a été élue Miss Univers Honduras en 2016. Cependant, la Hondurienne a été licenciée avant sa participation à Miss Univers, ceci en raison de divergences avec les réalisateurs de la franchise du concours de beauté en Honduras.

Actuellement, Morán est animateur de télévision pour une chaîne de télévision bien connue au Honduras. Malgré son grand désir de devenir une commentatrice sportive influente, la Hondurienne de 30 ans a mis de côté ses rêves au Honduras pour pouvoir participer à Nuestra Belleza Latina 2021.

Si elle remportait la douzième saison de l’émission de téléréalité Univision, Sirey Morán deviendrait la première femme hondurienne à faire partie du groupe restreint des gagnants de la production télévisée diffusée depuis 2007.