Sirey Morán fond en larmes à Univision

Univision Sirey Morán a remercié le peuple hondurien et ses parents pour leur triomphe à Nuestra Belleza Latina 2021.

Sirey Morán a été couronné vainqueur de Nuestra Belleza Latina 2021 lors du gala final de la compétition, diffusé par Univision dimanche dernier, le 21 novembre.

Morán est la première femme hondurienne à remporter une saison du concours de beauté de téléréalité à succès sur le réseau de télévision Univision.

Lors de sa première apparition sur « Despierta América » ​​en tant que reine de Nuestra Belleza Latina, le mannequin de 31 ans a fondu en larmes en remerciant le peuple hondurien et sa famille de l’avoir soutenu de manière significative lors de sa participation à la NBL 2021.

« Avant tout, honneur et gloire soient à Dieu car c’est lui qui m’a donné la force. Deuxièmement, mon Honduras, nous n’avons jamais remporté de Miss Univers ou de Nuestra Belleza Latina, c’est historique. Je crois qu’Univision ne comprend toujours pas la bénédiction qu’elle a faite dans mon pays et de voir comment ils l’ont célébrée « , a déclaré Sirey Morán lors de l’émission matinale d’Univision alors qu’elle s’effondrait en larmes pour le grand soutien qu’elle a reçu après son triomphe en NBL. .

Jouer

« Celui qui persévère, atteint »: Sirey Morán, le premier Hondurien à remporter Nuestra Belleza Latina Les larmes aux yeux, Sirey Morán a raconté comment elle a vécu la finale de Nuestra Belleza Latina où elle a été couronnée comme la nouvelle reine. De plus, la femme hondurienne a ouvert son cœur pour révéler les lacunes de sa famille, comment elle honore ses parents de ce triomphe et comment la persévérance et les efforts l’ont poussée à… 2021-11-22T22 : 34 : 34Z

Morán a déclaré dans ‘Despierta América’ que le soutien des téléspectateurs était essentiel pour qu’elle puisse être couronnée comme notre beauté latine 2021 : pas voter, je n’aurais pas pu l’obtenir (la victoire). Je suis extrêmement heureux. »

« Merci d’avoir célébré cela avec moi, il vient du Honduras, mais il est aussi d’Amérique centrale et de tous les Latinos, et des non-latinos qui m’ont soutenu là-bas. Je vous remercie vraiment beaucoup d’avoir réalisé ce rêve, grâce à Univision et à toute l’équipe », a déclaré le vainqueur de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina.

Après avoir été couronné Nuestra Belleza Latina 2021, Sirey Morán est automatiquement devenu le gagnant d’un contrat exclusif en tant que talent d’Univision pour un an, un prix de 50 mille dollars en espèces et un cours de formation artistique au Centre d’éducation artistique de Televisa.

Sirey Morán est le deuxième talent d’Univision avec des racines honduriennes. La première femme hondurienne à faire partie de l’une des principales productions du réseau de télévision était la journaliste Satcha Pretto, connue pour sa participation exceptionnelle à l’émission « Despierta América ».

« Nous sommes très fiers en tant que Honduriens et en tant que Latinos. Vous êtes une femme préparée, intelligente, combattante et je vous accueille à bras ouverts car cela me remplit d’une grande fierté de voir que notre pays a des représentants comme vous, qui venez ici en tête. Ici, nous allons soutenir tous les Honduriens que nous sommes et toute notre beauté latine », étaient les mots tendres de Pretto à Morán dans la récente transmission de « Despierta América ».

Les parents de Sirey Morán étaient présents au gala final de Nuestra Belleza Latina 2021. Bien qu’ils aient pris des directions différentes dans leur vie pendant quelques années, les parents de la reine de beauté ont soutenu leur fille dès le premier jour où elle a participé au concours télévisé Univision.

Dans son interview à Despierta América, Morán a déclaré que la production de Nuestra Belleza Latina l’avait surprise avec la visite de sa mère, qui réside actuellement dans la ville d’El Progreso au Honduras.

Le Hondurien a également déclaré que son père était venu de Porto Rico pour la soutenir dans la finale de Nuestra Belleza Latina. En parlant de sa figure paternelle, Morán a souligné que son père est un immigré comme beaucoup qui viennent aux États-Unis avec une valise pleine de rêves et avec le désir de forger un avenir meilleur pour leurs enfants.

« Je crois que la plus belle chose que l’on puisse faire quand on est enfant est d’honorer ses parents et ils ont vécu ce moment avec moi hier. Ce sont des gens qui viennent d’en bas, ma mère allait à l’école sans chaussures et le père de mon père vendait à la loterie dans un parc », a souligné la gagnante de Nuestra Belleza Latina 2021.