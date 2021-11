Sirey Morán ou Fabién de la Concepción remporteront-ils la NBL 2021 ?

Univision Sirey Morán et Fabién de la Concepción sont deux des grands favoris pour être couronnés Nuestra Belleza Latina 2021.

La saison 12 de Nuestra Belleza Latina s’achèvera avec la diffusion du gala final, qui devrait être diffusé sur Univision le dimanche 21 novembre prochain. S’il est vrai que les quatre finalistes ont de grandes qualités pour être couronnés, un seul d’entre eux pourra remporter la couronne.

Sirey Morán, Génesis Suero, Fabién Laurencio de la Concepción et Lupita Valero sont les quatre finalistes de la douzième saison Nuestra Belleza Latina. Le concours de téléréalité a été créé sur la programmation d’Univision à la mi-septembre.

Le Vénézuélien Migbelis Castellanos a été couronné Nuestra Belleza Latina lors de la 11e saison de la compétition qui a été diffusée en 2018. Depuis lors, la production d’Univision n’avait pas été diffusée tous les dimanches du réseau de télévision.

Dans une vidéo sur la chaîne Youtube officielle de Nuestra Belleza Latina, la reine sortante a révélé quels sont les finalistes ayant les plus grandes chances de remporter la douzième saison de la compétition.

« Je sens que les plus forts des quatre sont Sirey et Fabién, on va voir qui remportera la couronne, on va voir comment ils performent cette semaine. Vous votez désormais, que vous avez la possibilité de mettre la couronne que vous m’avez mise, donnez-la à une autre de ces filles. À la semaine prochaine », a assuré Castellanos dans une vidéo révélatrice sur la plateforme YouTube.

Dans un clip vidéo de cinq minutes sur la chaîne YouTube de NBL, Migbelis Castellanos a applaudi l’évolution au sein de la compétition de deux des quatre finalistes.

« Je suis content car je pense que ceux qui ont dû rester sont restés », a souligné Castellanos avant de saluer l’évolution du Cubain Fabién Laurencio de la Concepción et du Dominicain Génesis Suero.

« J’ai l’impression que Fabién et Génesis nous ont beaucoup surpris dans cette demi-finale, on sait que depuis le début ils sont les favoris du public, et Sirey et Lupita ont fait un excellent travail et continuent de le faire, mais je pense que ces deux filles a donné le Combat. À tel point que maintenant nous les voyons comme des finalistes », a déclaré le vainqueur de la NBL lors de la saison 11.

Le gala final de Nuestra Belleza Latina 2021 sera diffusé sur Univision le dimanche 21 novembre prochain à 20h00 HE.

Les prestigieux chanteurs mexicains Christian Nodal et Gloria Trevi ont été confirmés comme les invités musicaux de la finale de la douzième saison de NBL.

Le vote du public jouera un rôle clé dans la sélection de la prochaine reine de Nuestra Belleza Latina. Cependant, les juges du concours feront également partie de la décision difficile de sélectionner le prochain talent d’Univision.

La nouvelle reine de NBL remportera un contrat d’exclusivité convoité avec Univision et fera partie de l’un des principaux programmes de la programmation quotidienne du réseau de télévision.

Nuestra Belleza Latina est l’émission de téléréalité la plus populaire de la télévision espagnole aux États-Unis. Au cours de 11 saisons à succès, la production télévisuelle d’Univision a réalisé les rêves de onze femmes hispaniques chanceuses qui sont devenues des icônes de référence à la télévision en langue espagnole. La gagnante de la NBL 2021 rejoindra le groupe restreint de femmes qui ont marqué l’histoire du concours télévisé d’Univision.