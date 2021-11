Sirey Morán parlant anglais dans Miss Univers

Univision Sirey Morán à Nuestra Belleza Latina

Il ne reste que quelques semaines avant de savoir qui sera le successeur de Migbelis Castellanos à Nuestra Belleza Latina, et l’un des candidats qui a fait le plus de bruit est le Hondurien Sirey Morán, très populaire sur les réseaux sociaux.

Et en plus de la grâce et de la beauté de la jeune femme de 31 ans, beaucoup se demandent si cette fraîcheur qu’elle a lorsqu’elle s’exprime devant les caméras est maintenue lorsqu’elle s’exprime en anglais.

La réponse est oui. Et bien que dans la langue anglo, le Hondurien conserve sa sécurité et son émotivité, il y a des Spalabritas qui ne donnent pas à 100 pour cent dans leur prononciation, mais ce sont de petits détails, qui passent à l’arrière-plan.

Pour voir le niveau d’anglais de la participante de l’émission de téléréalité Univisión, il suffit de regarder l’interview que la reine a donnée dans l’une des vidéos promotionnelles lorsqu’elle a participé à Miss Univers en 2016.

La candidate de la 12e édition de Nuestra Belleza Latina a montré à cette époque qu’elle « parle très bien l’anglais », et qu’elle ne perd pas son essence en la parlant ni ne se laisse emporter par la nervosité.

A cette époque, Sirey, qui étudiait dans une université à New York, non seulement a fait ressortir ses talents pour l’anglais, mais a également montré son bon cœur, toujours lié à des causes sociales.

« J’adore les événements caritatifs. Je fais ça depuis que j’ai 13 ans. Tout le temps quand j’étais dans mon église, j’affichais un avis demandant aux gens de m’aider à récolter des fonds pour aider les enfants », a répondu Sirey dans Miss Univers 2016, en anglais, en parlant de ses bonnes actions.

« Je pense donc que Miss Univers est la plateforme parfaite pour faire ça partout dans le monde, non seulement pour apprendre quelque chose, mais parce que quand vous aidez des enfants qui n’ont pas de famille ou quoi que ce soit, vous leur donnez un câlin ou un sourire et c’est quelque chose de très positif. et je veux faire ça », a ajouté le Hondurien.

Et c’est grâce à son passage à Miss Unverso, après avoir été élue Miss Honduras, que la belle jeune femme est devenue un personnage reconnu et aimé dans son pays, tout comme elle le fait actuellement dans Nuestra Belleza Latina, un spectacle qu’elle espère émerger comme le grand gagnant.

Miss Univers est restée dans la mémoire de Sirey comme une grande expérience, mais malgré sa grâce et sa beauté, elle ne s’est qualifiée pour rien, et elle espère que cette malédiction ne se répétera pas dans l’émission de téléréalité Univision.

Écoutez Sirey parler anglais et dites-nous comment vous pensez qu’elle le parle.

