Sirey Morán parle avant la finale de Nuestra Belleza

Univisión Sirey Morán avoue qu’elle ne manquera pas la couronne de Nuestra Belleza Latina

Il ne reste que quelques jours aux adeptes de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina pour voir la fin de l’émission, et au sein du groupe de 4 finalistes qui se disputeront la couronne, l’un des grands favoris est sans conteste Sirey Morán. .

La femme de 31 ans, qui a de l’expérience dans les concours de beauté, puisqu’elle a représenté son pays dans Miss Univers, a le soutien d’un bataillon de fans, et ce n’est que dimanche que nous saurons si cela suffira pour devenir le successeur de Migbelis. Castellanos.

Pour l’instant, les finalistes de Nuestra Belleza Latina ont essayé de se remplir de bonne énergie et de se visualiser comme la gagnante, puisqu’elle a avoué que c’était son grand rêve, et sent que cette fois, contrairement à d’autres projets auxquels elle a participé, elle n’a pas envie de continuer à applaudir.

Cela a été déclaré avec une grande honnêteté par la beauté hondurienne, à travers une vidéo partagée par le compte officiel de Nuestra Belleza Latina sur Instagram, où Sirey s’est confié sur les émotions qui l’entourent, avant le gala final.

Surtout, la candidate a déclaré que participer à l’émission de téléréalité Univisión a été une expérience d’apprentissage pour elle, qui l’a fait grandir dans de nombreux aspects de sa vie personnelle et professionnelle.

« (Nuestra Belleza Latina) m’ont mis au défi de croire davantage en moi, et maintenant je comprends pourquoi le 360 ​​​​(concept du programme belelza 360) », a déclaré Sirey dans le clip que nous partageons ici, où elle a souligné que le défi de gagner, non seulement pour elle mais aussi pour son pays.

« Je veux avoir l’opportunité de donner cette couronne aux Honduriens … quand un Hondurien triomphe, le pays triomphe, et je crois que Sirey Morán après Nuestra Belleza Latina est une femme qui … maintenant il n’y a aucun obstacle pour l’arrêter , a déclaré le Hondurien. « Je veux gagner cette couronne, car j’ai moi-même saisi de nombreuses opportunités et celle que j’ai ici devant moi m’a tellement coûté que je ne veux pas la laisser passer. »

Sirey Morán a également évoqué l’évolution que l’émission lui a apportée dans la gestion des communications au niveau professionnel.

« Mon expérience n’a été que dans le sport, mais Nuestra Belleza Latina m’a permis de voir que je peux grandir dans une autre branche, les explorer et les exposer et j’aime ça », a déclaré la finaliste, insistant sur le fait que le programme lui a donné plus que cela. attendu.

« J’aime notre beauté latine. Me ha retado en todas partes del periodismo, he dado cachetadas en actuación, he tenido momentos muy hermosos que marcarán mi vida para siempre, por ejemplo, lo de mi papá (la visita sorpresa que le hizo tras años de no verlo)”, agregó la jeune.