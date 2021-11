Sirey Morán parle de ses coéquipières en NBL

Univision Ce que Sirey Morán pense de ses collègues de Nuestra Belleza Latina

Il ne reste que deux galas aux adeptes de Nuestra Belleza Latina pour connaître le nom des candidats qui remporteront la couronne, ainsi qu’un contrat exclusif pour travailler avec Univision, et les reines ont été sincères sur ce qu’elles pensent de leurs compagnons. .

Dans une vidéo partagée par le compte officiel Nuestra Belleza Latina sur Instagram, chacune des filles a été interrogée sur ce qu’elles ont appris de leurs rivales, et Sirey Morán a prolongé plus que tout, pour dire les vérités de ses cinq demi-finalistes.

La belle hondurienne, qui sonne comme l’une des grandes favorites pour remporter le titre de Nuestra Belleza Latina, a parlé une à une de ses compagnes, avec qui elle a partagé les dernières semaines au Mansión de la Belleza, et a réussi à faire un très analyse précise de chaque fille.

Vêtue d’un tee-shirt à son prénom « Sirey », et avec un ton plein de douceur et de sincérité, l’ancienne Miss Honduras a salué ce qu’elle admire en Lupita, Raishmar, Jaky, Génesis et Fabién.

« J’ai beaucoup appris de mes collègues de Nuestra Belleza Latina, au moins de ceux qui ont atteint les demi-finales, et de tous, tous dans le processus de 40, jusqu’à atteindre ici en demi-finale », a commencé Sirey en lui donnant réponse. .

« Sur ces demi-finalistes, sur les cinq qui sont ici, je peux mentionner Jaky comme une femme très intelligente et persévérante », a déclaré la candidate en mentionnant une autre des filles qui est connue pour voler le cœur des téléspectateurs et qui sort de le prototype de beauté qui pendant des années a voulu promouvoir la téléréalité.

« Je vois Fabién comme une fille qui m’a beaucoup appris sur l’essence des Cubains, la force qu’ils ont, malgré les mésaventures, et l’envie de vouloir aller de l’avant », a déclaré Sirey en faisant référence à la belle blonde. « Je vois Raishmar comme une fille très forte, Lupita est une personne très sympathique, très énergique et une bonne amie. »

Mais le grand éloge est venu de l’Amérique centrale en parlant du représentant dominicain qui est toujours dans l’émission.

« Le Pim Pum Pam (Genesis Serum) a un caractère fort, mais plus que cela, elle balaie avec cette attitude spectaculaire qu’elle a et qui nous remplit tous d’une grande joie, chaque jour », a ajouté Sirey.

La candidate de Nuestra Belleza Latina a conclu ses commentaires sur les demi-finalistes de l’émission en avouant qu’en général elle a de bonnes vibrations envers eux tous, avec qui elle partage le rêve de briller dans le monde du divertissement.