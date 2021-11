Sirey Morán prête à être Nuestra Belleza Latina ?

Univision Sirey Morán aspire à la couronne de Nuestra Belleza Latina

Depuis le début de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, la Hondurienne Sirey Morán a volé l’attention et les éloges du jury, de ses propres collègues et du grand public, qui ne l’ont pas abandonnée un seul instant avec leurs votes.

Et avec seulement deux galas avant que le nom de celui qui deviendra Nuestra Belleza Latina numéro 12 soit connu, Sirey a ouvert son cœur et a révélé qu’elle est très fière d’avoir pu arriver là où elle est arrivée dans la compétition, avec le clair dont la conviction aura une place parmi les quatre finalistes.

« @Sireymoran est heureux et reconnaissant d’être demi-finaliste pour #NuestraBellezaLatina. ✨ », était le commentaire avec lequel Nuestra Belleza Latina a partagé une vidéo sur son Instagram, où la beauté d’Amérique centrale s’est confiée sur ce qu’elle ressent à ce moment de la téléréalité.

Ressemblant à une gagnante, et se montrant sincère et très humble, l’ancienne Miss Honduras, qui a représenté son pays dans Miss Univers, en a profité pour remercier le bataillon de fans dont elle dispose, qui se sont chargés de la maintenir au top chaque semaine. vote.

« Cela me rend super heureux. Pouvoir en arriver là est une grande réussite, mais surtout, je suis super reconnaissant à vous tous qui avez voté et qui me permettent de réaliser ce grand rêve », a déclaré Sirey dans le clip, que nous partageons. dans cette notice.

Et pour ceux qui se demandent si le Hondurien est prêt à devenir la prochaine Nuestra Belleza Latina, la réponse que la belle reine a donnée parle d’elle-même de l’étape qui suit sur sa liste, dans les derniers jours de la compétition, avec ce que veut donner un cadeau à son pays.

« Eh bien, nous allons maintenant en finale et pour cette couronne », a déclaré Sirey, qui est clair que dans son esprit, il n’y a rien de différent que de se battre avec toute sa force et sa discipline pour être le successeur de Migbelis Castellanos.

Et non seulement les plus de 72 000 vues de sa vidéo montrent la force et la base de fans de la candidate, mais aussi les centaines de messages qui ont inondé la publication de Sirey le confirment.

« Vous êtes un exemple de persévérance, enthousiaste, très dévoué dans ce qui vous est confié… Je vous adore et nous sommes fiers de vous. C’est parti pour cette couronne ma reine #TeamSirey nous vous soutenons pleinement😍😍👏🔥 « et » ❤️❤️😍😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️ AVEC TOUS SIREY VOUS ÊTES DÉJÀ UN GAGNANT 🇭🇳🇭🇳🇭🇳🇭🇳 « .

Un autre fan a commenté : « Nous allons atteindre la finale, et au nom de Dieu, je sais que vous nous apporterez la couronne Dieu vous bénisse ma belle reine 🥰 nous allons avec tout le Honduras et l’Amérique centrale . »

Dites-nous si vous pensez que Sirey sera le gagnant de Nuestra Belleza Latina.