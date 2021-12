Sirey Morán quitte le sport pour First Impact ?

NowMismo.com Sirey Morán avoue les prochaines étapes de sa vie professionnelle.

Sirey Morán a été couronnée 12e gagnante de Nuestra Belleza Latina, l’une des émissions de téléréalité les plus réussies de la programmation télévisée en langue espagnole aux États-Unis.

S’il est vrai que Morán a travaillé comme présentatrice sur une chaîne de télévision au Honduras, pour elle, faire partie des talents exclusifs d’Univision représente l’une des réalisations les plus transcendantales de sa carrière artistique.

Après avoir été victorieux à Nuestra Belleza Latina 2021, le Hondurien de 31 ans a décroché un contrat d’un an en tant que talent d’Univision, 50 000 $ en cash, et une formation artistique au CEA Institute de Televisa.

Le visage de Sirey Morán est connu dans les concours de beauté, ceci après avoir été couronnée Miss Honduras en 2016. Cependant, Morán a été licenciée quelques mois après son couronnement à la suite d’une altercation physique qu’elle aurait vécue avec des membres de la directive du Hondurien. Royaume.

La vie de la reine de Nuestra Belleza Latina 2021 a changé quelques jours après avoir remporté l’émission de téléréalité Univision. Désormais, Sirey Morán s’installe définitivement dans la ville de Miami pour commencer à remplir ses engagements professionnels avec Univision, l’un des réseaux de télévision de langue espagnole les plus importants aux États-Unis.

Dans les prochains mois, Morán fera partie de l’équipe de présentateurs de l’un des principaux programmes d’Univision, mais pour le moment, la prochaine étape du Hondurien au sein de la programmation d’Univision reste totalement secrète.

Dans une interview exclusive avec Michelle Oyola, rédactrice en chef de Right Now, Sirey Morán a évoqué l’émission de télévision Univision qu’elle aimerait rejoindre en tant qu’animatrice pour la durée de son contrat artistique avec la chaîne de télévision.

Question: Si vous aviez le choix du programme ou du journal télévisé, lequel aimeriez-vous faire ?

Sirey Moran : Quelle question compliquée. Depuis que je fais du sport, comme tout le monde me dit : ‘Sport’. Mais en tant que bon étudiant en journalisme, je suis ouvert à l’opportunité qui m’est donnée.

Ils m’ont dit là-bas que j’avais une très bonne voix pour les nouvelles, et bien, je suis un grand fan et j’ai grandi en regardant First Impact. J’ai eu l’occasion de rencontrer des femmes spectaculaires qui ont fait l’actualité pendant les émissions, et vous avez pu le voir et bien, elles m’ont abasourdi. Alors vraiment que l’opportunité qui m’est donnée, je serai super reconnaissant et heureux de pouvoir la réaliser.

Faire First Impact serait un rêve, j’adore ça parce que c’est un journal télévisé très polyvalent, ils ont un peu de tout. Ce n’est pas comme les journaux télévisés qui n’ont que de l’actualité, ils sont très informatifs, j’aime le journalisme qu’ils développent ».

Question: Êtes-vous prêt à déménager à Miami?

Sirey Moran : «Je crois que depuis le jour où j’ai fait le casting, c’est parce que j’étais prêt à tout abandonner pour cette opportunité. Je vis à New York depuis onze ans, j’ai relevé le défi du Honduras récemment, je n’avais qu’un an d’être revenu au Honduras après onze d’avoir été à l’étranger. Je vivais dans la capitale du Honduras, je ne suis pas de là-bas, je suis de Progreso de Yoro, qui est à quatre heures de route. Pratiquement dans la capitale du Honduras j’avais l’habitude de marcher avec un GPS pour me déplacer car je ne sais pas et je n’ai pas de famille, donc je suis très nomade. Je ne pense pas que j’aurais de problème à déménager à Miami. A part ça, je n’ai toujours pas d’enfants et je ne suis pas marié, je n’ai même pas de petit ami, alors allons-y -rires- ».

