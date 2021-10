Sirey Morán remportera-t-il Nuestra Belleza Latina 2021 ?

Univision Sirey Morán est l’un des grands favoris de la NBL 2021.

Sirey Morán est l’un des grands favoris à être sacré Notre Beauté Latine 2021.

La participante hondurienne n’a pas échappé aux critiques des téléspectateurs, qui assurent qu’elle dispose de nombreux avantages qui jouent en sa faveur pour devenir le successeur de Migbelis Castellanos, actuelle reine de la NBL.

Avant de participer à l’émission de téléréalité Univision, Morán travaillait comme présentatrice de nouvelles pour une chaîne de télévision hondurienne, une expérience de travail qui lui a permis de se produire en toute confiance lors des premiers défis artistiques de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Concernant son expérience dans les concours de beauté, Sirey Morán a été élue Miss Univers Honduras en 2016. Cependant, elle a été licenciée quelques mois après avoir été couronnée par un différend du travail avec l’un des directeurs de l’Organisation Miss Univers Honduras.

Le charme, le charisme et le professionnalisme de Morán ont réussi à captiver les téléspectateurs de Nuestra Belleza Latina, tandis que d’autres ont choisi de ne pas soutenir le participant hondurien car ils considèrent que cela désavantage le reste des participants, qui n’avaient aucun type d’expérience de travail dans les médias.

Les téléspectateurs de la NBL réagissent à la possibilité que Sirey Morán remporte la nouvelle saison de l’émission de téléréalité

Les réactions des téléspectateurs contre Sirey Morán pour ses avantages pour devenir la gagnante de Nuestra Belleza Latina 2021 n’ont pas attendu dans notre Fan Page sur Facebook.

« Je ne pense pas qu’il ait la couronne, le fait que son travail soit à la télévision ne veut pas dire qu’il a déjà tout gagné. Il y a d’autres filles qui n’ont pas d’expérience à la télévision et elles montrent beaucoup de talent », a déclaré Byvy Chávez.

« Il ne l’a pas mérité, ni autant d’expérience, ni si professionnel, car dans son premier défi, il ne pouvait pas dire le nom des oies, il les appelait des animaux, un garçon de 3 ans sait ce qu’est une oie, et sans expérience », écrit-il à Juana Alfonso.

« Univision donne le traitement que chacun mérite, et ce serait mal si ce n’était pas le meilleur car c’est le seul de tous qui a fonctionné dans les reportages télévisés », a déclaré Dominga Castillo.

«Elle est peut-être très préparée en tant que pilote, mais Nuestra Belleza Latina ne l’est pas. Son visage n’est pas joli et elle manque de charisme », a déclaré Yenny Fernández pour critiquer l’apparence physique de la participante hondurienne.

« Elle a toutes les expériences que les autres n’ont pas, ce n’est pas la même », a déclaré Iris Hernández pour s’interroger sur les désavantages du reste des candidats avec Sirey Morán.

Des réactions ont éclaté en faveur de Sirey Morán

Tous n’étaient pas des commentaires négatifs contre Morán. Plusieurs internautes ont pris la défense du participant d’origine hondurienne.

« Elle a tout à gagner, j’espère qu’ils réaliseront ce rêve », a écrit Maribel Avila.

« Elle est la plus belle et la plus talentueuse de toutes », a déclaré Alondra L Sánchez.

« Elle est très talentueuse, je pense que plus que la beauté, c’est d’avoir du talent », a déclaré Martha Portillo.

«Allons au Honduras, frappez-le avec tout. Il n’y a pas de ville plus macho que le peuple Catracho », a souligné Maryory Hernández Barahona.

Les juges exigeront plus du participant hondurien

Jouer

Sirey Morán convence a los jueces con su primer reto y Jomari le exigirá más a partir de ahoraAdal Ramones y Jomari Goyso volvieron a coincidir esta tercera gala y lo hicieron a favor de la hondureña quien, a su juicio, demostró su experiencia en televisión al cubrir un incendi. De plus, la juge et experte de la mode a ajouté qu’après avoir été l’une des meilleures dans ce défi, elle en exigera désormais plus… 2021-10-11T13:19:40Z

Lors du troisième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, Jomari Goyso a affirmé qu’elle exigera beaucoup plus de Sirey Morán pour être la candidate la plus avantageuse en raison de son expérience à la télévision.

« Je pense que je vais exiger un peu plus de toi, parce que tu as donné un peu plus. J’aimerais que vous enleviez un peu le robot, ne paniquez pas, ne soyez pas si robotique. Voyez et réagissez, et ce que vous réagissez, dites-le-moi. Je vous donne cette critique parce que je pense que vous devez grandir », a déclaré Goyso, faisant référence au test de talent de Morán, qui consistait à présenter un rapport sur un incendie résidentiel.