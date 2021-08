Sirhan Sirhan : le tueur de Robert F Kennedy obtient une libération conditionnelle après 53 ans de prison | Monde | Nouvelles

in

Sirhan, 77 ans, a obtenu une libération conditionnelle après que deux des fils de Kennedy ont déclaré qu’ils soutenaient sa libération de prison. Sirhan a purgé 53 ans pour le meurtre.

Douglas Kennedy a déclaré qu’il était ému aux larmes par les remords de Sirhan et a déclaré qu’il devrait être libéré s’il ne constitue pas une menace pour les autres.

M. Kennedy a déclaré : « Je suis submergé par le simple fait de pouvoir voir M. Sirhan face à face.

“Je pense que j’ai vécu ma vie à la fois dans la peur de lui et de son nom d’une manière ou d’une autre, et je suis reconnaissant aujourd’hui de le voir comme un être humain digne de compassion et d’amour.”

