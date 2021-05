Siri et Alexa arrivent en avion: les pilotes peuvent désormais voler avec leur voix | La technologie

Dans un avenir pas trop lointain, tu pourras dire à un avion: “Emmène-moi à Barcelone”, et oublier le reste …

Aujourd’hui, nous supposons que les technologies quotidiennes sont une révolution, telles que écrans tactiles mobiles ou assistants vocaux. Ils sont avec nous depuis de nombreuses années, mais il y a d’autres secteurs où la sécurité est une priorité, comme les avions, et les écrans tactiles ou les commandes vocales sont encore tabous … jusqu’à présent.

Le site Web de Business Insider a effectué une visite des installations du constructeur de cabines d’avion Honeywell Aerospace, pour vérifier la progression de votre système de commande vocale, qui est déjà en phase de test.

Honeywell Aerospace utilise depuis longtemps des écrans tactiles dans les cockpits de ses jets d’affaires Gulfstream G500 et G700. Ces écrans tactiles ont remplacé les tableaux de bord et les écrans traditionnels des ordinateurs de vol, qui fonctionnaient avec des touches et des boutons.

Ce constructeur de cabines d’avion travaille sur un système d’assistant vocal exclusif pour les pilotes.

Ce n’est pas aussi simple que de placer Alexa ou Siri dans le cockpit et de lui dire de changer de cap ou de monter 500 mètres.

Pour commencer, la langue des pilotes est très différente du langage familier. Il y a tout un jargon que l’intelligence artificielle de l’assistant vocal doit comprendre et interpréter. Des expressions telles que “tenir 180 nœuds à ZULAB et approcher ILS 31L” n’ont aucun sens pour Alexa ou l’Assistant Google (ou pour la plupart des gens).

«Le but ultime est d’apporter cette compréhension du contexte de traitement du langage naturel, puis de le traiter, puis d’apporter cette valeur au cockpit», déclare Vipul Gupta, vice-président et directeur général de Honeywell Aerospace Avionics, à Business Insider.

Dans un premier temps, l’objectif est que l’assistant vocal s’occupe des tâches les plus fastidieuses des pilotes. Par exemple, syntonisez une fréquence radio, tournez vers un cap ou vérifiez la météo. Les commandes telles que “Dites-moi l’heure à Barcelone et dites-moi l’heure critique en cours de route” seront les plus courantes.

Mais ce n’est pas une tâche facile. Par exemple, lors de la programmation de l’assistant, ils doivent isoler le bruit de fond des moteurs d’avion et les bruits habituels à l’intérieur des cabines des pilotes.

Une autre caractéristique importante est que dans un avion, les commandes doivent être instantanées. Si le préposé prend une seconde ou deux pour réagir, cela peut être mortel en cas d’urgence. Les ingénieurs Honeywell Aerospace travaillent actuellement sur un temps de réponse de seulement 250 millisecondes.

Bien que l’assistance vocale soit courante dans les cabines sans copilote, comme les avions de plaisance ou d’affaires, Les eVTOLs sont l’objectif principal de l’entreprise, les véhicules électriques à décollage vertical, ce qui sera très courant dans quelques années.

Ils seront utilisés comme taxis et il y en aura tellement que littéralement il n’y aura pas assez de pilotes pour tout le monde. L’objectif d’Honeywell Aerospace est donc de créer un pilote autonome à commande vocale, où le passager lui-même donnera des ordres tels que “Emmenez-moi à l’aéroport X, ou piste Y”, et l’assistant s’occupera de tout. Mais il y a encore quelques années pour ça …