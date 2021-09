Siri n’est plus en mesure d’envoyer des e-mails et de vérifier l’historique des appels

in

Apple a annoncé cette année une mise à niveau majeure de Siri avec iOS 15, qui est désormais capable de traiter les demandes sur l’appareil sans connexion Internet. Cependant, il semble que l’assistant virtuel d’Apple ait également perdu certaines fonctionnalités, car les utilisateurs se sont plaints du fait que Siri ne pouvait plus envoyer d’e-mails ou vérifier l’historique des appels.

Comme indiqué par MacRumors, plusieurs commandes Siri ne fonctionnent plus après la mise à jour iOS 15. Celles-ci incluent des commandes liées aux applications Téléphone et Courrier, comme vous pouvez le vérifier ci-dessous :

Ai-je des messages vocaux ? Écouter mes messages vocaux Consulter l’historique de mes appels Consulter mes appels récents Qui m’a appelé ? Envoyer un e-mail Envoyer un e-mail à [person]

. a pu confirmer que ces commandes ne sont pas seulement indisponibles dans iOS 15, mais également dans iOS 14.8. Bien que certains utilisateurs ne remarquent même pas les commandes manquantes, il s’agit de demandes courantes formulées par des utilisateurs aveugles ou malvoyants. Des rapports sur ce problème ont été partagés sur le forum AppleVis, qui est dédié à discuter des fonctionnalités d’accessibilité dans les produits Apple.

L’une des personnes que je soutiens m’a dit qu’elle ne pouvait plus utiliser Siri pour envoyer des e-mails depuis son iPhone 8 avec iOS 14. J’ai essayé sur mon iPhone SE avec iOS 15.0 et la réponse de Siri était “désolé, je ne peux pas aider avec ça’. Par la suite, j’ai eu la même réponse sur un téléphone sous iOS 12. S’il s’agit d’une suppression délibérée de fonctionnalités, c’est certainement une perte pour certains utilisateurs malvoyants qui trouvent que c’est un moyen pratique d’envoyer un bref e-mail.

On ne sait pas si la suppression de ces commandes était intentionnelle ou s’il s’agit simplement d’un bogue. Cependant, comme cela affecte à la fois les appareils iOS 14 et iOS 15, cela peut être quelque chose qu’Apple peut résoudre avec une mise à jour côté serveur.

Il convient de noter que, malgré les commandes des applications Mail et Phone, Siri a perdu certaines fonctionnalités avec iOS 15. Apple a informé les développeurs que les interactions pour la réservation de courses, la configuration des véhicules via Siri sur CarPlay et la recherche de photos tierces ont été interrompues avec le mise à jour en faveur des workflows de l’application Raccourcis.

