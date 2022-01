Siri n’est plus en mesure d’évaluer les morceaux de musique Apple sur demande dans iOS 15 et versions ultérieures

Siri semble avoir perdu la possibilité d’exécuter des demandes d’évaluation des chansons jouées dans l’application Apple Music sous iOS 15 et versions ultérieures, sur la base des rapports d’utilisateurs et des tests effectués par MacRumors.



Lors de l’écoute d’une chanson de votre bibliothèque musicale sur iPhone et iPad, il était possible de demander à ‌Siri‌ de « noter cette chanson cinq [or whatever number] stars », et l’assistant virtuel le ferait sans problème.

Cette possibilité d’évaluer les chansons dans l’application ‌Apple Music‌ avec ‌Siri‌ a ​​été introduite il y a longtemps dans iOS 8. Les auditeurs s’appuient généralement sur la fonction pour attribuer une note aux chansons de leur bibliothèque lorsqu’ils écoutent les mains libres via CarPlay, font de l’exercice tout en portant des AirPods ou en faisant listes de lecture intelligentes basées sur les notes.

Pourtant, des rapports sur Reddit, les communautés de support Apple et les forums MacRumors suggèrent que la fonction n’est pas disponible dans ‌iOS 15‌ ou iOS 15.1, et est restée inactive dans la dernière version ponctuelle d’iOS 15.2, publiée en décembre. Au lieu d’exécuter la demande, ‌Siri‌ répond par « Je suis désolé, j’ai peur de ne pas pouvoir faire ça », ou une variante de celle-ci.

On ne sait pas s’il s’agit d’un changement prévu par Apple ou d’un problème intermittent côté serveur qui est survenu depuis la sortie de iOS 15‌, mais il convient de noter que ‌iOS 15‌ et iOS 15.2 ont tous deux apporté des modifications fonctionnelles à ‌Siri‌, par rapport à ‌Apple Music‌ l’interopérabilité et plus généralement au niveau du système.

Dans ‌iOS 15‌, Apple a apporté des modifications à ‌Siri‌ afin que certaines demandes soient traitées sans connexion Internet, pour une reconnaissance plus rapide des requêtes lors d’opérations telles que l’ouverture d’applications et le réglage d’alarmes et de minuteries. Puis, dans iOS 15.2, la société a introduit un nouveau plan Apple Music Voice qui repose exclusivement sur ‌Siri‌ pour la lecture de musique et l’interaction avec l’utilisateur.

On ne sait pas encore si l’un ou l’autre de ces changements est à l’origine de l’incapacité de Siri à évaluer les chansons sur demande, mais nous avons contacté Apple pour plus d’informations et nous transmettrons tous les détails de clarification si nous avons des nouvelles.