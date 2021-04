Siri pense que vous pourrez ajouter votre télécommande Apple TV à Find My

Dans une découverte plutôt curieuse, Siri semble croire que l’Apple TV Siri Remote aura une sorte d’intégration Siri. Si vous demandez à Siri sur iOS 14.5 de «Trouver ma télécommande Siri» ou «Trouver ma télécommande Apple TV», il vous répondra qu’il ne trouve aucune télécommande Siri associée au compte iCloud.

Cependant, le fait qu’il tente d’exécuter votre demande est intéressant. Demander d’autres appareils non pris en charge (comme un Apple Pencil) entraînera une réponse d’échec différente indiquant que ce type d’accessoire ne peut pas être utilisé avec Find My. Alors, pourquoi Siri pense-t-il que la télécommande Apple TV le peut?

Lorsque la nouvelle télécommande Siri a été dévoilée lors de l’événement Apple le mois dernier, une omission notable a été l’annonce de tout type de «bip» pour aider les utilisateurs à trouver la télécommande si elle se perd dans le canapé.

À l’approche de l’événement, de nombreuses personnes s’attendaient à ce que la nouvelle télécommande s’intègre à Find My, intégrant peut-être la puce U1 pour offrir les mêmes fonctionnalités qu’un AirTag. En fait, Bloomberg en a dit autant dans un rapport sur la télécommande selon la rumeur l’année dernière.

Cependant, Apple n’a rien annoncé de tel et la page des spécifications techniques de la nouvelle télécommande Siri sur l’Apple Store ne fait référence à aucune de ces fonctionnalités.

(Pour rappel, un accessoire peut avoir différents niveaux d’intégration “Find My”. Par exemple, les AirPods sont disponibles dans Find My pour permettre à l’utilisateur de leur faire émettre un son s’ils sont perdus à proximité, mais ils ne communiquent pas avec Find My. Mon réseau, comme le ferait un AirTag. De même, les accessoires Find My ne nécessitent pas de puce U1 – aucun des articles tiers compatibles avec Find My à venir n’inclut une radio Ultra-Wide Band. Si une télécommande Apple TV prenait en charge Find My, nous s’attendrait à ce que cela fonctionne très probablement comme les AirPod et permette à l’utilisateur de faire émettre un son à la télécommande perdue afin qu’elle puisse être située dans la pièce.)

La reconnaissance de la prise en charge de Siri Remote dans Find My semble être un nouvel ajout. Bien que nous puissions observer avec succès le comportement sur iOS 14.5 dans de nombreuses langues, Siri ne comprend pas la même demande lors de la demande sur un appareil iOS 14.4.

Il est possible qu’Apple ait une surprise pour nous, ou – plus probablement – Siri fait basculer le chapeau sur une fonctionnalité en développement qui n’a pas fait la coupe pour cette génération de matériel distant.

Voici ce que nous savons sur la nouvelle télécommande Siri. Il présente une conception en aluminium durable, de nouveaux boutons d’alimentation et de sourdine, et déplace le bouton Siri sur le côté. Plus particulièrement, le trackpad en verre de la précédente Siri Remote est remplacé par un nouveau clickpad circulaire qui arbore des boutons physiques D-Pad. Le pavé tactile est sensible au toucher, de sorte que les utilisateurs peuvent profiter des gestes de glissement de tvOS pour une navigation rapide. Il sera en précommande demain pour 59 $ et sera expédié aux côtés de la nouvelle Apple TV 4K dans la seconde quinzaine de mai.

La question de savoir si la télécommande Siri s’intégrera à Find My reste une question ouverte. Nous avons demandé à Apple de commenter le comportement curieux de Siri et mettrons à jour le message si nous entendons quelque chose.

